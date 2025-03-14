柯志恩台上遞麥克風暗示交棒 感覺被吃豆腐？陳其邁這樣說

國民黨立委柯志恩昨天在臉書發出一張高雄市長陳其邁遞麥克風給她的照片，外界解讀暗示高雄市長「藍綠交棒」。陳其邁今被問有沒有被國民黨吃豆腐，他笑說遞麥克風給柯志恩的動作意思是換她發言，當時里長舉辦摸彩活動，只是提醒她包紅包，雙方說話僅止於此，「好在她沒叫我唱歌」。

柯志恩是藍營下屆熱門高雄市長人選，也身兼國民黨高雄市黨部主委勤跑地方大小行程，昨天她在臉書發文表示「除了在立法院開會 ，大部分的時間都留給高雄大大小小的活動 ；一日北高是生活、和鄉親互動是日常，走，繼續往下一個行程前進」。臉書文搭配4張照片，其中一張陳其邁、柯志恩在台上互動，陳把麥克風遞給柯，被外界解讀成「交棒」。

陳其邁今出席衛生局與高雄醫學大學簽署市立小港醫院升級重度級急救責任醫院簽約儀式，媒體追問他有沒有覺得被吃豆腐？陳其邁笑著回應說，麥克風給她是說接下來換她講話了，因為里長有舉辦摸彩活動，有記者提醒她要包紅包，對話內容只是這樣，她也很客氣，包了很多紅包嘉獎里長。