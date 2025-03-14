鍾文智炒股判30年卻失聯 黃國昌：民進黨還有臉打詐？

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智，炒股被判30年5月定讞，但如今卻失聯。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，審理期間，鍾沒被羈押、也沒配戴電子監控設備，民進黨簡直是「末端神經麻痺不仁」，還有臉說要打詐？

黃國昌今在議場前受訪表示，民進黨政府口口聲聲說要打詐，結果竟讓人輕易跑了。鍾文智不但有棄保潛逃紀錄，遭緝捕歸案後，竟還有「民進黨立委」透過修法，企圖為這個詐欺首腦脫罪。

黃國昌說，在高等法院承審期間，還發生法官被施壓要求自行迴避，只因為「鍾文智不喜歡該名法官」，導致審判程序拖長、拖到用「刑事妥速審判法」減刑，即使如此呵護備至、量身打造，鍾文智罪證確鑿、依然被判刑30年定讞。

黃國昌指出，這個重刑犯審理期間，沒有被羈押、也沒有配戴電子監控設備，民進黨簡直是「末端神經麻痺不仁」，還有臉說要打詐；顯示在民進黨政府只要「有靠山」，即使被判刑，還是可以逃脫。

黃國昌質疑，在前總統蔡英文任內召開的司改會議，曾承諾的「棄保潛逃罪」 至今完全沒有消息，面對民進黨隻手遮天的行徑，民眾黨團會嚴格監督、追究相關責任。

現場媒體追問陸配鼓吹武統台灣，陸委會裁罰是否涉及歧視或箝制言論自由，黃國昌回應，台灣最珍貴的資產是民主、自由、法治與人權，因此台灣人不願接受中共統治、反對北京極權。

黃國昌強調，民進黨當前的作為是否違背立國精神，是否還秉持過去對抗一黨專政國民黨的原則，都必須接受台灣社會檢視，「台灣人不希望揮別白色恐怖後，卻還要迎來另一種恐怖」。至於該「個案」牽涉主管機關和接下來的爭訟程序，尊重法院具體原則的判斷。