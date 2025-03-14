被柯建銘說比翁曉玲還翁曉玲 劉書彬今就職：有自己特質
民眾黨前立委吳春城捲入壯世代爭議，宣布請辭不分區立委，由東吳大學政治學系副教授劉書彬遞補，今在大法官監誓下宣誓就職。至於民進黨立院黨團總召柯建銘曾說劉「比翁曉玲還要翁曉玲」，劉說，每個人都有自己特質。
劉書彬今上午在立法院正式就職，民眾黨立院黨團總召黃國昌率立委出席，劉書彬身穿粉紅色套裝，立法院長韓國瑜上前祝賀握手，劉笑說「大學長好！」雙方均說彼此都是東吳大學畢業的校友，隨後韓國瑜跟民眾黨立委合影。
典禮後黃國昌受訪表示，劉書彬在院長跟大法官監誓下加入民眾黨團陣容，劉有政治學深厚學養，以及對台灣公共議題研究，相信劉的加入絕對可以大幅提升民眾黨團的戰力，進一步回應支持者期待。
劉書彬也表示，感到自己責任深重，承擔最重大是國家、社會的期待，身為民眾黨立委，要秉持理性、務實、科學態度問政。目前朝野對立嚴重，有一些不安情緒，她在立院問政，除了科學理性務實外，要理直氣和。
至於柯建銘日前曾說劉「比國民黨立委翁曉玲還要翁曉玲」，劉書彬強調，很多人說她可能會像「某某委員」，但她要說明，每個人都有自己特質，「我會是民眾黨的劉書彬」，希望進到立法院中多一個理性問政、理直氣和的委員，監督行政院，發揮監督力量的委員。
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