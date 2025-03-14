快訊

新股紅包誘人！這檔中籤報酬率8成 首日吸引11萬人搶抽

果粉出國旅遊免煩惱！AirPods搭載「即時翻譯」 iOS 19就能跨語言溝通

年薪逾1200萬挨批肥貓 世曦董座駁：我來後營收加2倍

時力促落實世代正義 籲朝野盡速推動青年基本法

中央社／ 台北14日電
時代力量上午由黨主席王婉諭（中）帶領到立法院外舉行「世代正義不能等，青年基本法要上場！」記者會。記者曾吉松／攝影
時代力量上午由黨主席王婉諭（中）帶領到立法院外舉行「世代正義不能等，青年基本法要上場！」記者會。記者曾吉松／攝影

立法院教育及文化委員會13日審查青年基本法草案，時代力量與公民團體今天表示，青年政策需完整納入國家發展規劃，包括設立青年的專責機構、制定青年政策白皮書等，為落實世代正義，呼籲朝野政黨盡速推動青年基本法。

立法院教育及文化委員會13日審查青年基本法草案，僅進行詢答，未進入逐條討論。面對朝野立委詢問何時會有行政院版本，教育部次長葉丙成當時表示，目前已有部版，正與地方政府及相關部會協調，預計1個月內完成協調後報院，立法院本會期會有院版送立法院審議。

時代力量黨主席王婉諭、台灣青年世代共好協會副理事長林思愷、台灣學生聯合會常務理事曾宣凱今天在立法院群賢樓前召開記者會，呼籲立法院盡速排審壯世代促進法廢止案、盡速推動青年基本法。

王婉諭說，除了經濟壓力，心理健康與職場困境也成為年輕世代的重大挑戰。解決青年困境不能只喊口號，應提出具體有效的政策與法案，打造公平的生存環境。

林思愷表示，南韓、芬蘭早已制定青年基本法，並定期檢視與調整青年政策，台灣應盡速跟進。世代共好不是口號，行政院應加速提出院版草案，並在過程中廣納青年意見，確保符合青年需求。

曾宣凱呼籲，政府應建立專門的委員會，統整跨部會的青年政策，確保青年政策不再零散拼湊，而是系統性地進行規劃與發展。

時代力量 立法院 青年

延伸閱讀

網紅鼓吹家長代勞學習歷程 葉丙成列3點力阻：作弊對孩子未來傷害極大

工程師代寫姪女學習歷程稱「資源優勢」 葉丙成：幫孩子作弊非教育

王婉諭提時力2026年選舉目標 六都竹竹苗成立議會黨團

主席補選勝被嗆騙票 黃國昌反嗆王婉諭側翼當到變小丑

相關新聞

想砸百億買樓、重用黃承國姪子 施義芳掌世曦評價兩極

台灣世曦公司董事長施義芳年收入引發關注，近來更傳出重用前國策顧問黃承國姪子，及另一位不在公司編制內的「地下董事長」。據了解，施義芳上任後世曦營業額水漲船高，同時醞釀購買企業總部大樓，推估總價高達100億元，2024年多名民進黨立委提醒「時機不宜」而暫緩，但世曦近期董事會已拍板，匡列50億元作購置企業總部專款。

柯志恩台上遞麥克風暗示交棒 感覺被吃豆腐？陳其邁這樣說

國民黨立委柯志恩昨天在臉書發出一張高雄市長陳其邁遞麥克風給她的照片，外界解讀暗示高雄市長「藍綠交棒」。陳其邁今被問有沒有...

時力促落實世代正義 籲朝野盡速推動青年基本法

立法院教育及文化委員會13日審查青年基本法草案，時代力量與公民團體今天表示，青年政策需完整納入國家發展規劃，包括設立青年...

鍾文智炒股判30年卻失聯 黃國昌：民進黨還有臉打詐？

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智，炒股被判30年5月定讞，但如今卻失聯。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，審理期...

被柯建銘說比翁曉玲還翁曉玲 劉書彬今就職：有自己特質

民眾黨前立委吳春城捲入壯世代爭議，宣布請辭不分區立委，由東吳大學政治學系副教授劉書彬遞補，今在大法官監誓下宣誓就職。至於...

什麼是馬祖菜能有定論？還是一種「想像的共同體」？

最近，馬祖菜又開始受到關注：君品酒店米其林三星餐廳頤宮攜手7家馬祖餐廳推客座宴席「食膳馬祖」，號稱「首度將馬祖美食帶入高端餐飲」。台大地理所博士生黃開洋出版《味道的航線》，從馬祖飲食追索福州飲食文化。但，什麼是「馬祖菜」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。