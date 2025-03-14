時力促落實世代正義 籲朝野盡速推動青年基本法

立法院教育及文化委員會13日審查青年基本法草案，時代力量與公民團體今天表示，青年政策需完整納入國家發展規劃，包括設立青年的專責機構、制定青年政策白皮書等，為落實世代正義，呼籲朝野政黨盡速推動青年基本法。

立法院教育及文化委員會13日審查青年基本法草案，僅進行詢答，未進入逐條討論。面對朝野立委詢問何時會有行政院版本，教育部次長葉丙成當時表示，目前已有部版，正與地方政府及相關部會協調，預計1個月內完成協調後報院，立法院本會期會有院版送立法院審議。

時代力量黨主席王婉諭、台灣青年世代共好協會副理事長林思愷、台灣學生聯合會常務理事曾宣凱今天在立法院群賢樓前召開記者會，呼籲立法院盡速排審壯世代促進法廢止案、盡速推動青年基本法。

王婉諭說，除了經濟壓力，心理健康與職場困境也成為年輕世代的重大挑戰。解決青年困境不能只喊口號，應提出具體有效的政策與法案，打造公平的生存環境。

林思愷表示，南韓、芬蘭早已制定青年基本法，並定期檢視與調整青年政策，台灣應盡速跟進。世代共好不是口號，行政院應加速提出院版草案，並在過程中廣納青年意見，確保符合青年需求。

曾宣凱呼籲，政府應建立專門的委員會，統整跨部會的青年政策，確保青年政策不再零散拼湊，而是系統性地進行規劃與發展。