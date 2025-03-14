獨立、統一是言論自由 邱垂正：鼓吹戰爭、武統逾越範疇

大陸配偶網紅「亞亞」日前遭檢舉影片鼓吹武統等言論，遭廢止居留許可。陸委會主委邱垂正今表示，獨立、統一等都是大家認為一般的言論自由，但鼓吹戰爭、武統、消滅中華民國主權等言論，已逾越言論自由範疇。

邱垂正今上午出席立法院會前受訪，現場媒體問現在講「統一」可以，但「武統」不行？邱表示，公民與政治權利國際公約第24條禁止鼓吹戰爭，這與「武統」等都是言論自由所不允許，不管是於法不合，國民也都對這些言論無法容忍，也相當不恥，針對消滅主權的主張，政府也不能坐視不管，一定依法積極查處。

邱垂正表示，講統一、獨立都是大家認為的言論自由，台灣是個自由多元的國度，憲法保障言論自由，但鼓吹戰爭、武統或消滅中華民國主權等言論，都已逾越言論自由的範疇，政府也會依法查處，絕大部分國人也絕對不歡迎、不允許這種言論，來傷害國家主權。

對於台灣藝人轉發大陸相關統一貼文，邱垂正指出，不斷規勸藝人要重視台灣社會感受、觀感，重視這塊土地過去養育他們、支持他們，不該傷害國家，但最近藝人變本加厲，去年轉發支持中共對台軍演，就是鼓吹戰爭，武統台灣，沒辦法允許，「台灣從不屬於中國一部分，堅定立場沒有改變」，也會跟主管機關合作，讓赴陸發展藝人了解風險，也會建立輔導管理機制。

至於赴陸港澳要登錄系統一事，邱垂正表示，如果出現人身安全危機，可以提供必要協助，請大家配合，包括學校也有師生赴陸登錄系統，赴港澳也有注意要點可提出申報，不過公益團體赴陸部分，一方面會跟社會溝通，其次磐點現行制度完善，如果還需要法制作業，也會盤點相關法令，讓制度上路有法律依據。

現場媒體追問兩岸交流是否會因此中斷？邱垂正強調，「怎麼可能」，還是會讓兩岸關係是對等尊嚴、健康永續交流，還是會希望去風險、去政治性，單純交流。

至於民眾沒登錄是否會處罰，邱垂正說，懲罰要有法律依據，目前先鼓勵大家為了安全盡量登錄，揭露制度進行過程中，若法規不足之處，也會先執法命令、行政措施，若法律不足也會修法，逐步完成，確保國家安全。