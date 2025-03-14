民調／逾半認總預算刪過頭 「小草」逆勢破6成認適當

台灣民意基金會今天公布最新民調，對於在野黨大幅刪減與凍結今年度中央政府總預算，僅二成八民眾覺得適當，五成三覺得不適當。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，主流民意明顯與在野黨站在對立面，而且強度可觀，對在野黨絕非好消息。

游盈隆指出，在朝野爭議不休的中央政府總預算問題上，社會主流民意明顯與在野黨站在對立面。當大罷免可能野火燎原之時，社會一面倒不接受立法院三讀通過的中央政府總預算結果，而且強度可觀，對在野黨絕非好消息。

游盈隆表示，若與政黨支持傾向交叉分析，民進黨支持者僅4.6%認為適當，八成八認為不適當；國民黨支持者五成七認為適當，二成四認為不適當；民眾黨支持者，六成六認為適當，二成認為不適當；中性選民，一成九認為適當，三成九認為不適當，四成二沒意見、不知道。游說，近幾年中性選民在許多議題上的立場和在野黨較接近，但對立院三讀通過的中央政府總預算卻多數持反對立場，值得注意。