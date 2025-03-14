賴清德恢復軍事審判 游盈隆：值得喝采

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
賴清德總統昨天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統昨天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統昨天宣布恢復軍事審判制度，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，這是一個重大的修正，「值得喝采」。

賴清德總統13日宣布「凝聚反併吞共識，因應中國統戰策略」的5大國安及統戰威脅，及17項因應策略。中國外交部發言人毛寧被記者問及有何評論時說，「我可以告訴你的是，不管民進黨當局說什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了祖國必然統一的大勢」。

游盈隆在臉書發表「關於賴總統軍事審判制度的改革倡議」一文，他表示，賴清德總統在國安高層會議會後記者會的談話，牽涉諸多面向，已引起萬丈波瀾，連毛寧也來參一腳。整體而言，他覺得賴總統決定全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度，是睿智的、正確的、合時宜的。

國防部也在記者會說，未來軍人觸犯陸海空軍刑法有關的軍事犯罪，將受軍事審判，一般犯罪案件，仍由司法機關辦理。

「這是一個重大的修正」。游盈隆表示，將2013年因洪仲丘案倉促修法，矯枉過正，規定「除戰時外，軍人皆適用普通司法」，現改採英美作法，不以平時戰時做區分，而是依軍人犯罪的性質來區分，不僅契合當前兩岸情勢的特殊性，也是一項進步改革的作為。值得喝采。

游盈隆 賴清德 軍人

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