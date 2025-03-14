政策錯誤屢失言 藍要郭智輝下台

經濟部長郭智輝日前因不當言論二度鞠躬道歉，國民黨昨舉行記者會仍將砲口對準郭智輝，質疑民進黨死抱反核神主牌，忽略產業與經濟需求，「最廢、最會躺平、最會擺爛」的郭智輝還頻失言，重創台灣形象，應該下台負責。

國民黨發言人楊智伃指出，立法院質詢時，各部會首長的照妖鏡馬上出現，本來都在哭窮，實情是幾乎各部會預算都漲了，比去年來得多；經濟部預算今年漲了三百十五億元，郭智輝在議場被問到卻啞口無言，到底是不認真還是不負責？

台北市議員詹為元舉出郭智輝歷次失言紀錄，包括郭說 「電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電。」更曾脫口美國總統川普只當一任「影響有限」。對於美國將對台晶片課徵百分百關稅，郭竟說「不一定不合理」；日前又以「蒙古症」比喻台積電與英特爾合資。

台北市議員鍾沛君表示，電價審議委員會已說「開源不如節流」；與其漲電價、拿撥補，不如檢討發電成本，不是本末倒置要求員工勒緊褲帶或降低維護品質，好像若不給台電漲電價，全民就會被情緒勒索。

桃園市議員凌濤批評，郭智輝就是「唬爛界的大師、擺爛界的王者」，宣稱如果不撥補千億元，電價要上漲；但事實是，就算過去每年已撥補將近四千億元，每年電價漲幅仍約百分之八點五至十二點五，根本是破網補不完、電價漲不停。

凌濤說，台電虧損已達到舉債上限，每次都用納稅錢撥補作為解決方案，根本是讓台電進入慢性疾病。台電撥補來自人民納稅錢，漲電價又是人民的荷包；若需要補助這兩千億元，應發給全民每戶兩萬元，不要被政府再剝兩層皮。