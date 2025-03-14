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冷眼集／從蛋荒到弊案 農業部檢討了什麼

聯合報／ 本報記者邱瓊玉李柏澔
前年三月，全台爆發嚴重蛋荒，農業部啟動進口蛋專案，卻爆出超思進口蛋爭議，然而兩年過去，台北地檢署偵查牛步，疑雲至今仍未釐清。示意圖／聯合報系資料照片
前年三月，全台爆發嚴重蛋荒，農業部啟動進口蛋專案，卻爆出超思進口蛋爭議，然而兩年過去，台北地檢署偵查牛步，疑雲至今仍未釐清。示意圖／聯合報系資料照片

前年三月，全台爆發嚴重蛋荒，一蛋難求的景況令人餘悸猶存，農業部啟動進口蛋專案，卻爆出超思進口蛋爭議，然而兩年過去，台北地檢署偵查牛步，圖利、金流與進口量價差、違反採購法等疑雲至今仍未釐清。

至於當時主責進口蛋專案的畜牧司前司長張經緯，事後雖一度降調，上月卻悄悄升任防檢署副署長，儘管消息傳出後，派令遭廢止，但這樣的「升官文化」，對比農業部口中的「積極改正」，實在諷刺。

監察院的彈劾案看出，農業部疏於掌控進口蛋數量，導致高達五點二億元損失得全民埋單。

這樣大的預算浪費，農業部不僅無人遭懲處，事後也只有張經緯被降調轉任生物多樣性研究所副所長，隨後又轉調到畜產試驗所東區分所研究員兼分所長。但隨著超思蛋風頭已過，農業部卻在今年初，將張經緯由十職等直接升任十二職等的防疫署副署長，這般的「檢討」，令人咋舌。

陳吉仲昨在臉書發文力挺畜產會及執行專案進口雞蛋政策同仁，稱進口蛋被汙名化致買氣銳減才出現剩蛋，卻閉口不提當初誤標效期、冷鏈斷鏈、液蛋洗產地、混充國產蛋銷售衍生出的食安風暴，才是使得消費者對政府信心全失的元凶。

從蛋荒演變成食安危機，卻成陳吉仲口中的政策效益遠高於成本，那麼這個全民付出的「成本」未免太過龐大。如今檢調調查超思進口雞蛋弊案已近收尾，但從農業部的檢討，到陳吉仲的喊話，是否最終會是大案小辦，或是船過水無痕，全民都在看。

超思 農業部 陳吉仲

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