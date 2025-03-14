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北檢辦超思案 進入收尾

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導
超思進口雞蛋弊案，從前年九月受理分案偵查至今，全案已進入收尾階段。雞蛋示意圖。圖／聯合報系資料照片
超思進口雞蛋弊案，從前年九月受理分案偵查至今，全案已進入收尾階段。雞蛋示意圖。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋弊案，從前年九月受理分案偵查至今，已近兩年，據了解，全案已進入收尾階段。昨天遭監察院彈劾的時任農業部畜牧司長張經緯曾以證人身分到案說明。

全案起源於二○二二年、二○二三年國內雞蛋荒，農業部專案進口雞蛋尋找貿易商配合採購，遭質疑圖利進口蛋商超思公司、亮采公司，在野黨民代針對超思案可能涉弊而向北檢告發，檢調分六案偵查。

檢方追查，主嫌超思公司負責人秦語喬女兒吳諭非，涉為了進口日本雞蛋，找亮采公司合作，亮采與畜產會簽約取得雞蛋進口許可但卻不願合作，吳女在二○二二年九月找母親秦語喬成立超思這家一人公司，資本額五十萬元，涉主導進口雞蛋作業，進口八千多萬顆雞蛋。

吳女涉高報進口雞蛋價格詐欺中央畜產會，遭檢方完成犯罪所得六九二二萬餘元的保全扣押程序，去年十一月間，吳從日本回台接受調查，訊後三百萬元交保，限制出境出海並實施科技設備監控。

檢方去年約談超思案被告，時任畜產會專員吳俊達涉貪汙圖利罪五十萬元交保，秦語喬涉加重詐欺罪二百萬元交保，亮采生物科技公司負責人林宜龍一百萬元交保、林姓員工卅萬元交保；其他被告還包括時任畜產會前執行長陳中興，時任畜產會家禽組長龔隆太、亮采另名負責人王朝輝；張經緯、畜產會李姓會計等五人則以證人身分到案說明，訊後請回。

畜產會 超思 雞蛋

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