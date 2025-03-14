新北捷運環狀線震損案 監院糾正北市府

新北捷運環狀線在去年403花蓮強震中受損錯位，監委昨糾正負責監造的北市府，未盡督導及履約管理之責，並指施工單位中華工程未按圖施作，新北捷運局應依契約求償。雙北市府指出，4月2日前會提告中華工程，並求償19.27億元。

中工表示，監察院調查報告指出設計及監造單位責任，但本次災損僅22顆盤式支承受損，全發生在上層梁，相較本工程共882顆盤式支承，受損數量非常有限，歸咎中工施工問題，顯然並不合理。中工重申，絕不逃避應負的責任，但也不容任意汙衊。

監委趙永清、葉宜津表示，去年403地震，環狀線板新站至橋和站間及景平路段，連接鋼箱梁與橋墩盤式支承損壞，嚴重影響公共安全；災情嚴重是因中工未按圖施作，將調坡板銑穿，致插銷跳脫，新北捷運局應依契約求償，並依法追究未按圖施工致生公共危險之責。

趙永清說，台北捷運局東區工程處未善盡監造責任，亦未善盡施工督導及履約管理之責，導致發生重大災損，有重大違失，因此提案糾正。

新北市長侯友宜表示，新北已委任律師團，會以最快速度提出訴訟。捷運局表示，第三方公正單位鑑定結果，是中工未按核定施工圖施作所致，雙北市府依約求償，委任律師團將速在4月2日前，依契約保固責任提出訴訟，求償19.27億元

北市捷運局說，環狀線受損是盤式支承上方的調坡板，中工未按圖施作，導致插銷上方留有贅餘空間，在地震作用力下，插銷向上跳躍進入該空間，導致抗剪功能失效，大梁錯位。

捷運局第一工程處說，調坡板主要為調整梁體與支承銜接的非主要構造物，由中工依設計提供的參數挑選製造廠商設計，現地吊裝時已跟支承銜接；另查閱國內相關高架橋工程與公共工程委員會鋼結構橋梁安裝計畫書安裝查驗重點，調坡板皆未列為查驗項目。

捷運局說，後續設計階段將指定複雜式的特殊路段橋梁結構，由細部設計廠商將設計成果書圖及計算書，送第三方專家或機構結構設計審查。

另於施工規範增加重要施工階段的檢驗查核點，作為監造單位查核依據。