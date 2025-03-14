快訊

普亭：支持與烏克蘭停火30天 如何實施有待討論

聽新聞
0:00 / 0:00

新北捷運環狀線震損案 監院糾正北市府

聯合報／ 記者蔡晉宇葉德正邱書昱鄭朝陽／台北報導
監委趙永清（左）、葉宜津（中）、監察院調查官毛昭綱（右）昨出席新北環狀線糾正案，毛昭綱說明災情原因與責任歸屬。記者蘇健忠／攝影
監委趙永清（左）、葉宜津（中）、監察院調查官毛昭綱（右）昨出席新北環狀線糾正案，毛昭綱說明災情原因與責任歸屬。記者蘇健忠／攝影

新北捷運環狀線在去年403花蓮強震中受損錯位，監委昨糾正負責監造的北市府，未盡督導及履約管理之責，並指施工單位中華工程未按圖施作，新北捷運局應依契約求償。雙北市府指出，4月2日前會提告中華工程，並求償19.27億元。

中工表示，監察院調查報告指出設計及監造單位責任，但本次災損僅22顆盤式支承受損，全發生在上層梁，相較本工程共882顆盤式支承，受損數量非常有限，歸咎中工施工問題，顯然並不合理。中工重申，絕不逃避應負的責任，但也不容任意汙衊。

監委趙永清、葉宜津表示，去年403地震，環狀線板新站至橋和站間及景平路段，連接鋼箱梁與橋墩盤式支承損壞，嚴重影響公共安全；災情嚴重是因中工未按圖施作，將調坡板銑穿，致插銷跳脫，新北捷運局應依契約求償，並依法追究未按圖施工致生公共危險之責。

趙永清說，台北捷運局東區工程處未善盡監造責任，亦未善盡施工督導及履約管理之責，導致發生重大災損，有重大違失，因此提案糾正。

新北市長侯友宜表示，新北已委任律師團，會以最快速度提出訴訟。捷運局表示，第三方公正單位鑑定結果，是中工未按核定施工圖施作所致，雙北市府依約求償，委任律師團將速在4月2日前，依契約保固責任提出訴訟，求償19.27億元

北市捷運局說，環狀線受損是盤式支承上方的調坡板，中工未按圖施作，導致插銷上方留有贅餘空間，在地震作用力下，插銷向上跳躍進入該空間，導致抗剪功能失效，大梁錯位。

捷運局第一工程處說，調坡板主要為調整梁體與支承銜接的非主要構造物，由中工依設計提供的參數挑選製造廠商設計，現地吊裝時已跟支承銜接；另查閱國內相關高架橋工程與公共工程委員會鋼結構橋梁安裝計畫書安裝查驗重點，調坡板皆未列為查驗項目。

捷運局說，後續設計階段將指定複雜式的特殊路段橋梁結構，由細部設計廠商將設計成果書圖及計算書，送第三方專家或機構結構設計審查。

另於施工規範增加重要施工階段的檢驗查核點，作為監造單位查核依據。

北市府 台北捷運 捷運環狀線 新北捷運 葉宜津

延伸閱讀

進口雞蛋案前畜牧司長遭彈劾 農業部：尊重監院審理

進口蛋5千萬餘顆過期銷毀 監院彈劾農業部畜牧司前司長張經緯

環狀線地震受損遭監委糾正 雙北市府將聯手告中華工程

環狀線震損遭糾正 北市捷運局：施工有落實品管

相關新聞

新北捷運環狀線震損案 監院糾正北市府

新北捷運環狀線在去年403花蓮強震中受損錯位，監委昨糾正負責監造的北市府，未盡督導及履約管理之責，並指施工單位中華工程未...

畜牧司前司長遭彈劾 陳吉仲出聲力挺！稱雞蛋過剩是因「政治操作」

監察院今表示，農業部畜牧司前司長張經緯職掌雞蛋緊急調度相關計畫執行情形實際的管理及監督不當，包含專案進口雞蛋逾期數量達5...

監察院彈劾前畜牧司長張經緯 農業部：尊重監察院職權

前年面對國內缺蛋，農業部啟動短期專案進口措施，但卻爆出許多爭議，包含中央畜產會與尚未設立登記的公司進行雞蛋採購作業、事後...

賴總統盼與民主陣營攜手打造非紅供應鏈 提升經濟韌性

賴清德總統13日晚間出席「114年外交部春宴」，感謝友邦及理念相近國家，持續在各個國際場合，展現對臺灣的重視和支持。希望...

鍾文智炒股判30年棄保潛逃 黃國昌：民進黨爛到骨子裡

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作TDR獲利，由於其未依規定向派出所報到，台北地檢署今天發布通緝。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示...

首度參加外交部春宴 賴總統：台灣會持續強化國防力量

賴清德總統今天晚間出席外交部宴請駐台使節的春宴，他致詞表示，面對威權主義擴張，台灣會持續強化國防力量，與民主國家肩並肩，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。