畜牧司前司長遭彈劾 陳吉仲出聲力挺！稱雞蛋過剩是因「政治操作」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
今天監察院通過彈劾農業部畜牧司前司長張經緯，陳吉仲表示，要為當初執行雞蛋專案進口政策的農業部以及中央畜產會同仁致敬和打抱不平。聯合報系資料照片
今天監察院通過彈劾農業部畜牧司前司長張經緯，陳吉仲表示，要為當初執行雞蛋專案進口政策的農業部以及中央畜產會同仁致敬和打抱不平。聯合報系資料照片

監察院今表示，農業部畜牧司前司長張經緯職掌雞蛋緊急調度相關計畫執行情形實際的管理及監督不當，包含專案進口雞蛋逾期數量達5000萬餘顆，因此通過彈劾。前農業部長陳吉仲晚間於臉書指出，以進口雞蛋過剩等理由來彈劾公務人員，結果就是讓公務人員不敢再戮力執行產銷調節措施，最終受害的還是消費者和農民，也強調雞蛋會過剩是因為政治炒作和網軍攻擊。

陳吉仲表示，2023年初，全世界H5N1禽流感嚴重，造成美國、日本等國家都出現雞蛋產量不足、價格上漲的狀況。國內也因禽流感等因素，造成雞蛋產量不足，導致蛋價上漲、黑市價格猖狂，當時農業部堅持不調降30%關稅以免傷害到雞農，又要讓消費者吃得到合理價格的雞蛋，因此採取專案進口雞蛋的措施。

陳吉仲說，農業部和中央畜產會同仁全體傾盡全力，尋求滿足檢疫條件又符合資格的進口國家的雞蛋，過程不僅要與時間賽跑，中間還有面臨各國在搶蛋源、搶船班等等許多關卡與困難必須克服，有的同仁不眠不休，甚至在1個月內頭髮全白，只為讓雞蛋用最快速度進來，滿足消費者的需求和消滅黑市價格，讓民生安定，最終完成這非常艱鉅的任務，回顧整體政策，效益確實遠大於成本。

陳吉仲表示，導致進口雞蛋儲放至逾期的最主要原因，是由於當時政策遭受政治炒作、網軍攻擊，才會造成進口雞蛋被汙名化，使得消費者對進口雞蛋缺乏信心和買氣消減，這絕不是當初執行專案進口雞蛋時所能考量到的。

因此，以進口雞蛋過剩等理由來彈劾公務人員，而未考量到當時的時空背景、進口實務專業，以及農業部門遭受錯假消息操作攻擊等影響。這結果更易使後續公務人員不敢再戮力執行產銷調節措施，最終受害的還是消費者和農民。

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