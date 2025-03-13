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副總統接見台新菁英獎得主 期許成為社會進步力量

中央社／ 台北13日電

副總統蕭美琴今天接見第25屆「台新青少年志工菁英獎」得主，肯定所有得獎者是社會的標竿，更是讓世界更好、讓社會更好的力量。她期勉激勵更多青少年關注社會的改變及進步，讓社會更好。

蕭副總統下午接見第25屆「台新青少年志工菁英獎」得主時表示，得獎者都是要讓世界更好、讓社會更好的力量。她認為，一個國家有沒有未來與希望，關鍵在於國民是否想要讓社會更好，最可怕的是不在乎的態度。

副總統肯定大家願意站出來擔任志工，在社會上發掘問題、貢獻己力，讓社會更好，社會才有進步的動力。她期勉借助得獎人的力量，激勵更多青少年關注社會的改變及進步。

副總統說，得獎者所投入的領域非常多元，包括環境、教育資源分享以及協助更多需要幫助的人。相信學生們在服務與付出的過程中，除了讓社會更好之外，也可學習到良好的價值觀，以及別人值得學習的地方，這是踏出自己舒適圈的第一步，也會讓大家更有力量面對未來的世界。

蕭副總統表示，很高興能與青少年志工得主一起相互勉勵，大家都是社會標竿，希望能激勵更多人改變社會、讓社會更好。

菁英 蕭美琴

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