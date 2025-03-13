聽新聞
0:00 / 0:00

監察院彈劾前畜牧司長張經緯 農業部：尊重監察院職權

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
監察院今天表示，政府專案進口雞蛋案，農業部畜牧司前司長張經緯涉有違失情事，已通過彈劾。圖／聯合報系資料照片
監察院今天表示，政府專案進口雞蛋案，農業部畜牧司前司長張經緯涉有違失情事，已通過彈劾。圖／聯合報系資料照片

前年面對國內缺蛋，農業部啟動短期專案進口措施，但卻爆出許多爭議，包含中央畜產會與尚未設立登記的公司進行雞蛋採購作業、事後回填履約情形確認書，以及未辦理驗收作業、未掌握國內企業進口雞蛋的數量，導致逾期雞蛋5000萬餘顆，耗費數億公帑等缺失，監察院今表示，農業部畜牧司前司長張經緯職掌雞蛋緊急調度相關計畫執行情形實際的管理及監督不當，因此通過彈劾。農業部表示，尊重監察院依職權審理。

農業部說明，2022年至2023年間全球禽流感盛行，致使國內雞蛋供應嚴重不足，為解決民怨，農業部同仁不分晝夜努力調節國內雞蛋供需，然過程中有未竟之處，農業部也虛心受教、深切檢討。

農業部指出，監察院所提之進口雞蛋執行過程各項行政瑕疵，農業部積極改正，持續督導並責成中央畜產會檢討改進內部採購作業之規範與流程；同時加強中央畜產會辦理採購相關人員之法紀訓練，以兼顧作業可行、流程改進及人員訓練之效。

監察院 農業部 雞蛋

延伸閱讀

未與詐團劃清界限 法官石育恩與檢察官吳亞芝遭彈劾

進口雞蛋案前畜牧司長遭彈劾 農業部：尊重監院審理

進口蛋5千萬餘顆過期銷毀 監院彈劾農業部畜牧司前司長張經緯

傳美日關切…鮮乳標示恐轉彎？明將開會協調

相關新聞

畜牧司前司長遭彈劾 陳吉仲出聲力挺！稱雞蛋過剩是因「政治操作」

監察院今表示，農業部畜牧司前司長張經緯職掌雞蛋緊急調度相關計畫執行情形實際的管理及監督不當，包含專案進口雞蛋逾期數量達5...

監察院彈劾前畜牧司長張經緯 農業部：尊重監察院職權

前年面對國內缺蛋，農業部啟動短期專案進口措施，但卻爆出許多爭議，包含中央畜產會與尚未設立登記的公司進行雞蛋採購作業、事後...

賴總統盼與民主陣營攜手打造非紅供應鏈 提升經濟韌性

賴清德總統13日晚間出席「114年外交部春宴」，感謝友邦及理念相近國家，持續在各個國際場合，展現對臺灣的重視和支持。希望...

鍾文智炒股判30年棄保潛逃 黃國昌：民進黨爛到骨子裡

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作TDR獲利，由於其未依規定向派出所報到，台北地檢署今天發布通緝。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示...

首度參加外交部春宴 賴總統：台灣會持續強化國防力量

賴清德總統今天晚間出席外交部宴請駐台使節的春宴，他致詞表示，面對威權主義擴張，台灣會持續強化國防力量，與民主國家肩並肩，...

外交部春宴 林佳龍：深化產業國際鏈結建非紅供應鏈

外交部長林佳龍今天主持年度春宴時說，感謝國際友人堅定為台發聲，這對台灣外交人員與民眾是巨大鼓舞；面對威權主義擴張與供應鏈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。