賴總統盼與民主陣營攜手打造非紅供應鏈 提升經濟韌性

賴清德總統13日晚間出席「114年外交部春宴」，感謝友邦及理念相近國家，持續在各個國際場合，展現對臺灣的重視和支持。希望集結各方力量，為國家發展擬定戰略，加深臺灣和國際社會的合作。也期盼在各領域與各國拓展合作機會，共同促進區域和世界的民主、和平與繁榮。

賴總統指出，今日是他上任後，第一次參加外交部舉辦的「春宴」，很高興能跟各國貴賓以及國內各界好友，一起見面交流。過去一年，全球局勢快速變遷，地緣政治起伏、供應鏈重組以及科技進展等因素，都深刻影響各國戰略布局。藉這個機會，我要感謝友邦及理念相近國家，持續在各個國際場合，展現對臺灣的重視和支持。

賴總統提到，上個月的美日領袖聯合聲明、美日韓外長聯合聲明以及G7外長聯合聲明，都強調臺海和平穩定的重要性，在在彰顯了臺灣在全球的進步與繁榮中，扮演重要的角色。也要特別感謝各位駐臺使節代表，跟我們一起努力，為彼此的國家建立更緊密的夥伴關係。他始終相信，一個更強大的臺灣，能為世界做出更多貢獻。因此，我上任後在總統府成立了「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」以及「健康台灣推動委員會」，針對全球性議題持續關注，也解決影響國人最重要的議題，希望集結各方的力量，來為國家發展擬定戰略，也加深臺灣和國際社會的合作。

賴總統說，去年，他出訪太平洋友邦—馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、帛琉共和國，非常感謝友邦朋友的熱情接待，深刻感受到，我們就像是一家人。透過實地走訪、彼此交流，我們除了深化邦誼，互助合作，創造雙贏，也展現臺灣有決心，和各個友邦國家共同因應氣候變遷、淨零轉型、數位轉型等種種挑戰。而這個月初，在臺灣舉行的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研習營，是第一次以全社會防衛韌性為主題進行討論，有來自30國的專家學者共同參與。我也要再次感謝各位使節代表的支持和協助。接下來，在各個領域，我們都期待跟各國拓展合作機會，共同促進區域和世界的民主、和平與繁榮。

面對威權主義擴張，賴總統強調，臺灣會持續強化國防力量，跟民主國家肩並肩，共同發揮嚇阻力量，也會攜手打造「非紅供應鏈」，提升彼此的經濟韌性，更將推動「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，確保科技與經濟穩健發展。今年元旦，他發表新年談話提到，新的一年，我們還有更多精采的臺灣故事要告訴全世界。今天現場的每一位都是臺灣的好朋友，在這塊土地上的故事，各位都是重要的角色。非常感謝各位為臺灣盡心盡力，透過各種方式，讓臺灣連結世界，讓世界認識臺灣多采多姿的故事。相信透過我們彼此更深更廣的合作，不僅僅會有更多精采的臺灣故事，也將共同開創更美好的未來，祝大家今天有一個非常愉快的夜晚。