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擁大陸戶籍再開鍘！陸委會：撤銷林金城台灣身分

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑13日宣布，先前在網紅「統戰紀錄片」中出現的台籍買辦林金城，因具有中國大陸身分，已遭主管機關註銷台灣戶籍。政府近期已撤銷超過10人的台灣身分。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑13日宣布，先前在網紅「統戰紀錄片」中出現的台籍買辦林金城，因具有中國大陸身分，已遭主管機關註銷台灣戶籍。政府近期已撤銷超過10人的台灣身分。記者陳宥菘／攝影

陸委會副主委梁文傑13日宣布，先前在網紅「統戰紀錄片」中出現的台籍買辦林金城，因具有中國大陸身分，已遭主管機關註銷台灣戶籍。政府近期已撤銷超過10人的台灣身分。

林金城是台灣通緝犯、泉州台青創業園總負責人。先前曾在網紅影片中出現的跆拳道選手李東憲和蘇士恩，台灣身分已在一月遭撤銷。

梁文傑13日在陸委會例行記者會上表示，政府剛剛撤銷了林金城的台灣戶籍。他補充表示，經過相關單位調查，確定他確實具有對岸的身分。至於具體怎麼查，就不詳細說明。

梁文傑指出，最近遭主管機關撤銷台灣身分的人數已超過10人。有關單位持續依檢舉事證，積極查辦其他案件。

另外，台中新光三越上月13日發生氣爆，根據澳門官方13日發布，在意外中受傷的澳門籍2歲鄧姓女童3月7日在仁伯爵綜合醫院離世。

對此，梁文傑表示遺憾和哀悼。他說，陸委會從事發當日起第一時間就前往台中慰問與家屬建立聯繫，隨後派員長駐台中，每天提供關懷和相關的行政協助，直到家屬返回澳門為止。「今天得知女童離世的消息，我們感到非常不捨。我們已責成本會澳門辦事處代表政府向家屬表達慰問之意。」

梁文傑 澳門 陸委會

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