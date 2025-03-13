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鍾文智炒股判30年棄保潛逃 黃國昌：民進黨爛到骨子裡

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
連一鮑魚前負責人鍾文智。圖／聯合報系資料照片
連一鮑魚前負責人鍾文智。圖／聯合報系資料照片

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作TDR獲利，由於其未依規定向派出所報到，台北地檢署今天發布通緝。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，鍾文智已經是第N個落跑的罪犯，法務部什麼正事都沒做，司法院把責任推給派出所，簡直爛到骨子裡，正義蕩然無存，法律之前人人平等淪為大笑話。

鍾文智炒作台灣存託憑證TDR，不法獲利超過新台幣4億元，最高法院判刑合計30年5月定讞，由於未依法院規定向派出所報到，台北地檢署認為有逃亡或藏匿之情形，今天傍晚依法對其發布通緝。

黃國昌稍早在臉書發文說，鍾文智與民進黨民代關係匪淺，針對其炒作TDR遭到重判，自己在2年前具狀檢舉卻石沉大海，法務部長鄭銘謙態度消極令人無法接受，馬上傳出法院解除電子監控，導致鍾文智屬於失聯狀態，結果台北地檢署證實發布通緝，人真的啪一聲跑了。

黃國昌指出，台灣在民進黨政府主政之下，鍾文智已經是第N個落跑的罪犯，然而法務部除了發新聞稿，什麼正事都沒做，司法院則是把責任全都推給派出所「沒有通報異常」，至於為何解除鍾文智的電子監控，完全不敢回答，簡直是已經爛到骨子裡。

黃國昌直言，司法被踐踏至此，正義蕩然無存，有關係就沒關係，所謂的法律之前人人平等，如今已經淪為一場大笑話，「這件事必需要有人負責，請賴清德政府出來給人民一個交代。」

司法院 法務部 黃國昌

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