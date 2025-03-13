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首度參加外交部春宴 賴總統：台灣會持續強化國防力量

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統晚間出席外交部春宴，並表示持續強化台灣防衛韌性，並且與世界民主國家加強交流。記者曾原信／攝影
賴清德總統晚間出席外交部春宴，並表示持續強化台灣防衛韌性，並且與世界民主國家加強交流。記者曾原信／攝影

賴清德總統今天晚間出席外交部宴請駐台使節的春宴，他致詞表示，面對威權主義擴張，台灣會持續強化國防力量，與民主國家肩並肩，共同發揮嚇阻力量，也會攜手打造非紅供應鏈，提升彼此經濟韌性。

賴總統表示，過去一年全球局勢快速變遷，地緣政治起伏，供應鏈重組及科技進展等因素， 都深刻影響各國戰略布局，藉此他要感謝理念相近國家與友邦，持續在各個國際場合展現對台灣的重視與支持。

賴總統指出，一個更強大的台灣能為世界做出更多貢獻；接下來在各個領域，台灣期待與各國拓展合作關係，共同促進區域和世界的民主和平及繁榮。

外交部長林佳龍表示，展望新的一年，面對威權主義擴張與供應鏈重組的雙重挑戰，將持續透過「總合外交」的理念，整合國內的企業勇敢地走向世界，並透過產業深化與國際的鏈結，發揮台灣半導體產業的優勢，在非紅供應鏈中，持續扮演關鍵性的角色。

駐台使節團團長、聖文森及格瑞那丁大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）致詞時提到全球與台灣的合作不限於半導體產業，但台灣也須致力內部團結，盡早凝聚共識，否則持續內耗，將有利外部的干預與破壞。

柏安卓表示，分裂的家園難以屹立，民主國家中的多元意見應如同合唱團渾然一體、和諧共存，因為各唱各調無益國家團結，更有損外交工作的執行。

這是賴總統和林佳龍首次主持外交部春宴，當賴總統偕林佳龍和柏安卓祝酒時，賴總統只和右手邊的林佳龍舉杯致意，旋即對台下敬酒，柏安卓似乎為免被晾在一旁，主動和賴清德搭話；接著，賴總統率先放下酒杯走下舞台，林佳龍緊隨其後，最後是外交部官員上前扶著穿著高跟鞋的柏安卓下台。

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外交部 林佳龍 賴清德

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