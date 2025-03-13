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陸委會：陸配即便取得台灣身分 若危害台灣一樣可廢止

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
針對政府處置「亞亞在台灣」遭批評是打壓不同意見，陸委會副主委梁文傑13日表示，宣揚武統台灣的言論不是言論自由的保障範圍。（記者陳宥菘／攝影）
針對政府處置「亞亞在台灣」遭批評是打壓不同意見，陸委會副主委梁文傑13日表示，宣揚武統台灣的言論不是言論自由的保障範圍。（記者陳宥菘／攝影）

陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因武統言論遭移民署廢止依親居留許可，陸委會副主委梁文傑13日表示，劉振亞須在收到移民署處分書後10天內離開台灣。他並指，政府近期收到蠻多檢舉案件，劉振亞只拿到長期居留，還沒拿到台灣身分，直言「拿到身分也不代表可以有恃無恐」，依法仍可以撤銷定居許可。意即政府有權廢止陸配已取得的中華民國身分證。

陸委會13日下午召開例行記者會，針對政府處置「亞亞在台灣」遭批評是打壓不同意見，梁文傑表示，政府是針對她宣揚武統台灣的部分，這不是言論自由的保障範圍。聯合國公民與政治權利國際公約第20條禁止鼓吹戰爭，這個公約在台灣被承認為國內法，所以任何人在台灣鼓吹戰爭，是絕對不允許的。

他並稱，政府對相關言論是「很限縮地」處理，「很多人怪陸委會，為什麼很多人講了很多東西都不查、不管，但很多其實還是屬於台灣法律言論自由的保障範圍，但只要涉及宣揚武力統一台灣，這就是不允許。」

至於廢止居留許可的明確界線為何？若僅宣揚「統一」沒提「武統」算不算踩線？梁文傑說，陸配宣揚統一跟很多國人宣揚統一的行為從某個角度看是一樣的，沒辦法指責這些陸配，這是每個人的政治取向，這也是台灣的多元性，不會進行限制，「但宣揚武統絕對是危害國家安全的，這是絕對不行的」。

梁並指，「亞亞在台灣」只拿到長期居留，沒有拿到台灣身分，「但拿到身分不代表可以有恃無恐」。他指出，根據現行「大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，若有危害國家安全或社會安定之虞，一樣可以撤銷或廢止定居。

「亞亞在台灣」出事後，台灣社群上掀起一波「陸配點點名」，多名陸配遭到檢舉，包含陸配「恩綺」和「小微」都因涉武統言論被移民署約談。也有陸配開始自刪影片，擔心遭受波及。

梁文傑坦言，近期相關機關收到檢舉案件蠻多的，應該都在審理當中。陸委會跟移民署的信箱和電話是公開的，民眾要檢舉都是從這兩個管道。我們確實也有看到一些比較「令人矚目」的個案，把抖音、YouTube影片刪除，「從某個角度看，如果政府有所作為，大家就會比較知道界線在哪裡」。

至於陸配發表武統言論，是否為中共對台新形態滲透手段？梁文傑說，不能排除有部分的人可能是明確受到對岸的指示，但他認為，大部分的人可能是為了流量，或是為了在抖音上能夠竄紅，他們覺得這樣能在大陸市場迅速打開知名度。「現在要告訴大家，用這些方法，政府並不是不會管」。

陸委會定期會舉辦關懷陸配活動，過去及未來是否向其宣導禁止在台灣發表武統言論？梁文傑說，陸委會從來不會跟陸配說在政治上面要怎樣，或是有什麼界線，這不是陸委會的陸配關懷任務。凡是跟陸委會經常接觸互動的陸配，基本上對於台灣都是支持跟認同，像是「亞亞在台灣」這樣傾向的人，可能就不會來陸委會的活動。

陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因武統言論遭移民署廢止依親居留許可，陸委會副主委梁文傑13日表示，劉振亞須在收到移民署處分書後10天內離開台灣。（圖／截自「亞亞在台灣」抖音）
陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因武統言論遭移民署廢止依親居留許可，陸委會副主委梁文傑13日表示，劉振亞須在收到移民署處分書後10天內離開台灣。（圖／截自「亞亞在台灣」抖音）

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