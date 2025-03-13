外交部春宴 林佳龍：深化產業國際鏈結建非紅供應鏈

外交部長林佳龍今天主持年度春宴時說，感謝國際友人堅定為台發聲，這對台灣外交人員與民眾是巨大鼓舞；面對威權主義擴張與供應鏈重組雙重挑戰，將透過產業深化與國際的鏈結，讓台灣在「非紅供應鏈」中，持續扮演關鍵性角色。

外交部晚間舉行114年度春宴，感謝各國駐台使節代表及配偶對台灣外交工作的支持，包括總統賴清德、副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、總統府資政、立法院外交委員會委員、部會首長等約160位賓客共襄盛舉。

林佳龍致詞時，細數就任後的工作，從陪同賴總統展開「繁榮南島，智慧永續」之旅，以特使身分出席聖文森獨立45週年慶典以及帛琉總統就職典禮，並訪問瓜地馬拉、貝里斯、聖露西亞，以及去年11月率無人機產業團訪問立陶宛及波蘭，深化台歐經濟合作關係。

林佳龍表示，感謝各國政府、人民、各界領袖的熱誠接待，也見證賴總統揭示的「價值外交」及「經濟日不落國」的國政願景，落實在外交工作上，並已取得豐碩成果，讓台灣與各國的關係更為深化、穩固。

林佳龍也說，感謝所有國際友人，在國際場合堅定為台灣發聲，支持台灣的國際參與以及台海的和平穩定，每一次的發聲，對台灣的外交人員與人民來說，都是巨大的鼓舞，也讓台灣政府更能以外交團結人民。

林佳龍強調，展望新的一年，面對威權主義擴張與供應鏈重組的雙重挑戰，將持續透過「總合外交」理念，整合國內企業勇敢走向世界，並透過產業深化與國際的鏈結，發揮台灣半導體產業的優勢，在「非紅供應鏈」中，持續扮演關鍵性角色。

林佳龍指出，台灣有信心，也願意和世界攜手努力，這次春宴主題為「台灣和世界一起拚」（Chip InWith Taiwan），期許既是「台灣隊」（TeamTaiwan），也是「世界隊」（Team World）；也感謝賴總統帶領台灣人堅持走在一條正確的民主道路上，共同打造「民主、和平、繁榮」的新台灣。

駐台使節團團長、聖文森及格瑞那丁大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）致詞時呼應「台灣和世界一起拚」主題表示，全球許多國家都在和台灣一起打拚，不限於半導體產業。台灣是全球第21大經濟體，經濟實力能夠帶動其他民主國家的經濟發展，尤其是在供應鏈與貿易領域的生態系統，台灣與世界的連結不斷增強。

柏安卓強調，台灣須致力內部團結，盡早凝聚共識，否則持續的內耗，將有利外部的干預與破壞。分裂的家園難以屹立，民主國家中的多元意見應如同合唱團渾然一體、和諧共存，因為各唱各調無益國家團結，更有損外交工作的執行。

晚會邀請無獨有偶工作室劇團、拉縴人男聲合唱團、蔡偉靖手風琴工作室及舞工廠踢踏舞團擔綱演出，現場氣氛熱絡。外交部致贈的伴手禮是由台南在地生產海鹽製作的沐浴禮盒，以支持在地文創商品及凸顯台灣海洋文化天然成分的理念。