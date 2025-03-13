陸配鼓吹武統台灣 陸委會：非言論自由保障範圍

陸配劉姓女子在社群帳號「亞亞在台灣」鼓吹武統言論，被廢止在台依親居留許可。陸委會今天表示，「宣揚武力統一台灣」不是言論自由保障範圍，絕對不被允許。

大陸委員會（陸委會）13日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，「宣揚武力統一台灣」不是言論自由保障範圍，聯合國公民與政治權利國際公約禁止任何鼓吹戰爭的宣傳，政府也將公約實踐納為國內法，所以在台灣鼓吹「攻打台灣」的言論，這是不被允許的，也不是言論自由保障範圍。

梁文傑提到，政府對於言論抱持著最小限縮原則，大部分都在法律的言論自由保障範圍內；不過涉及宣揚武力、武統台灣等言論，這是不被允許的，關於當事人何時離境台灣，這是移民署業管範圍。

他說明，如果陸配僅是宣揚「統一」，這樣的行為確實也與部分台灣民眾的行為相同，這是每個人的政治取向，也是台灣社會多元性所在，政府當然不會去限制或取締；不過若是宣揚「武力統一」，這是絕對不行的。

他強調，「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」有提到，不允許有「危害國家安全或社會安定之虞」，宣揚武統絕對是危害國家安全和社會安定。

梁文傑表示，陸委會、移民署最近收到不少類似檢舉案件，政府有所作為後，比較可以讓大家知道界線在哪裡。不能排除在台陸配是受到對岸指示做出不妥行為；不過更多的應該是為了在社群搶攻流量、爭取曝光的目的。