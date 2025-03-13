「亞亞」成第一人！宣揚武統遭廢止依親許可 移民署再約談2網紅陸配

陸配網紅劉振亞在TikTok（抖音）經營頻道「亞亞在台灣」，逾46萬人追蹤，日前遭檢舉影片鼓吹大陸武力統一言論，移民署約談調查，認定她言論有危害國家安全或社會安定之虞，依規定廢止在台依親居留許可。據了解，除了「亞亞在台灣」，被檢舉者還包括「恩綺」、「小微」等陸配抖音帳號，移民署一併通知約談陳述意見。

劉女頻道遭檢舉，在影片中提及「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」、「遲遲不武統」等語，移民署介入約詢，11日指出她目前在台是依親居留身分，其言論經調查並會商陸委會等相關機關後，將依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，「有危害國家安全或社會安定之虞」，廢止其在台依親居留許可，依規定最長5年內不許可她再申請依親居留。

移民署昨日已寄發處分書，由於劉女在台灣有親生子女，有關後續出境部分，將審酌家庭和子女權益等因素來回溝通，目前並無出境確切時間。

知情人士指出，劉女是被網紅「八烱」檢舉，事後「八烱」也拍影片承認，當時約有十多件檢舉案，不過在11日「亞亞在台灣」新聞發酵後，目前檢舉案「蜂擁而來」，包括重複的推估破百件。

據證實，被檢舉者還包括追蹤人數破7.7萬人的「恩綺（在灣灣正能量）」、破14.6萬粉絲的「台灣省夫婦三個孩子（小微）」等陸配抖音帳號；恩綺在上周已完成約談程序，至於小微移民署近日將發函陳述意見。

有鑒於檢舉案件不斷增加，移民署13日指出，我國為自由、民主及法治國家，憲法雖保障人民享有言論自由，惟言論自由有其界限，並非天上掉下來的禮物，亦非鼓吹統戰及武力侵台之藉口，公民與政治權利公約第20條亦明定，任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之，故任何人都不得濫用言論自由。針對類似個案，均秉持依法行政，依據行政程序法等相關法規，審慎調查事實及證據，並會商相關機關作成處置。