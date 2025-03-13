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具有中國大陸身分 陸委會：撤銷林金城台灣身分

中央社／ 台北13日電

陸委會副主委兼發言人梁文傑今天表示，經過相關單位調查，確認台灣通緝犯、泉州台青創業園總負責人林金城具備中國大陸身分，主管機關撤銷其台灣身分。

大陸委員會（陸委會）13日召開例行記者會，由梁文傑主持。

梁文傑表示，網紅影片日前揭露林金城具備中國大陸身分，經過相關單位調查，確認其擁有對岸身分，主管機關撤銷其台灣身分；截至目前為止，被撤銷台灣身分者超過10個人，有關單位持續依檢舉事證積極查辦其他案件。

陸委會、內政部持續查處台灣民眾擁有中國大陸身分狀況，日前在網紅影片中被揭露具備中國大陸身分的蘇士恩，台灣身分已經被撤銷。

2023年韓國亞太壯年運動會跆拳道比賽頒獎台上高舉中國大陸五星旗的李東憲，也由於具備中國大陸身分被註銷台灣身分。

梁文傑 陸委會

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