快訊

曾遭越界入侵！俄羅斯正式宣布「趕出烏軍」 收復庫斯克關鍵據點

「亞亞」成第一人！宣揚武統遭廢止依親許可 移民署再約談2網紅陸配

高檢署檢察官黃錦秋判免職 法務部上訴不得改任檢事官

進口雞蛋案前畜牧司長遭彈劾 農業部：尊重監院審理

中央社／ 台北13日電

超思進口雞蛋案引發關注，前農業部畜牧司長張經緯今天遭監院彈劾，農業部今天說，尊重監察院依職權審理，針對監察院所提進口雞蛋執行過程各項行政瑕疵，將積極改正。

因應國內雞蛋產量不足，農業部於民國111及112年分別啟動進口雞蛋緊急調度相關計畫，監察院今天表示，張經緯任由畜產會與尚未設立登記的超思公司採購雞蛋，且未掌握企業進口雞蛋數量，導致政府專案進口雞蛋有5000萬餘顆逾期，總損失達新台幣5億餘元，因此決議彈劾張經緯。

對此，農業部今天回應指出，尊重監察院依職權審理。

農業部表示，民國111年至112年間全球禽流感盛行，致使國內雞蛋供應嚴重不足，為解決民怨，農業部同仁非常辛苦，不分晝夜、努力調節國內雞蛋供需，過程中有未竟之處，農業部也虛心受教、深切檢討。

農業部指出，監察院所提的進口雞蛋執行過程各項行政瑕疵，將積極改正，並持續督導並責成中央畜產會檢討改進內部採購作業規範與流程；同時加強中央畜產會辦理採購相關人員法紀訓練，以兼顧作業可行、流程改進及人員訓練成效。

媒體日前報導指出，張經緯因擔憂不實謠言影響農業部同仁士氣及農業部政務推動，將自請留任畜試所東區分所。

農業部對此表示，張經緯5日提出自請留任請求，在了解張經緯顧慮及考量後，尊重張經緯意願，並期許他在原崗位持續發揮所長，為國內畜牧產業盡一份心力。

監察院 超思 農業部 雞蛋

延伸閱讀

進口蛋5千萬餘顆過期銷毀 監院彈劾農業部畜牧司前司長張經緯

傳美日關切…鮮乳標示恐轉彎？明將開會協調

監院今公布環狀線調查報告 侯友宜：委任律師團提訴訟

香蕉貴桑桑何時回落？ 農業部：平價香蕉逐步上市

相關新聞

美媒稱林佳龍召見谷立言抱怨 AIT：報導不實捏造

華盛頓時報指出，外交部長林佳龍月初召見美國在台協會處長谷立言，就涉台議題提出對川普的「抱怨」。美國在台協會今天表示，此報...

北檢不認施壓逼供沈慶京 黃國昌轟欲蓋彌彰：離譜至極

台北地方法院審理京華城案，威京集團主席沈慶京指控遭到濫權逼供，民眾黨主席黃國昌今天表示，台北地檢署離譜至極，踐踏正當法律...

監院環狀線報告出爐 新北：依契約保固責任求償19.27億

監察願今天公布環狀線損毀報告，並糾正台北市政府。新北市捷運局今天表示，環狀線受損原因根據國內頂尖專家學者成立的第三方公正...

外媒稱林佳龍召見谷立言來抱怨川普 外交部否認：不實捏造

華盛頓時報（Washington Times）報導，外交部長林佳龍本月2日召見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raym...

遭爆曾承認監控網路言論 沈伯洋報案批又再造謠

民進黨立委沈伯洋近日捲入網路監控爭議，有網友爆料指稱，沈伯洋在擔任學術職務期間接受資策會訪談時，曾承認參與監控網路訊息的...

進口蛋5千萬餘顆過期銷毀 監院彈劾農業部畜牧司前司長張經緯

監察院今天表示，政府專案進口雞蛋案，農業部畜牧司前司長張經緯涉有違失情事，彈劾審查會以12票成立、1票不成立，通過監委田...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。