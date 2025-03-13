北檢不認施壓逼供沈慶京 黃國昌轟欲蓋彌彰：離譜至極

台北地方法院審理京華城案，威京集團主席沈慶京指控遭到濫權逼供，民眾黨主席黃國昌今天表示，台北地檢署離譜至極，踐踏正當法律程序，透過新聞稿欲蓋彌彰，最後只會被謊言淹沒，「我們就先讓子彈飛，等著法務部好好跟社會解釋清楚。」

台北地檢署昨天發布新聞稿指出，承辦檢察官考量沈慶京的身體狀況，還有羈押期間將屆等因素，書記官依照刑事訴訟法規定，去年10月11日前往醫院實施視察，並非對沈慶京進行偵訊，所謂承辦檢察官「密室審訊」、「濫權逼供」、「淪政治打手」等內容，均為嚴重扭曲事實。

黃國昌今天表示，台北地檢署離譜至極，踐踏正當法律程序，昨天想了一整天的藉口，匆匆在深夜發布新聞稿，聲稱檢察官到醫院視察，完全就是欲蓋彌彰，那就請法務部好好說明，過去幾年有多少檢察官到醫院視察，還有檢察官跟所屬長官的報告在哪裡。

黃國昌直言，「不要用一個謊言，掩飾另外一個謊言」，台北地檢署最後只會被謊言淹沒，從刑事訴訟法、司法改革的角度，還有提升人民對司法信任的程度，這件事情一定要徹查到底，「我們就先讓子彈飛，北檢的謊言就等法務部，一步一步好好跟社會解釋清楚。」

此外，民眾黨上午舉行記者會，副秘書長許甫則提出三問，包括檢察官林俊言是否有拿抽銀根，威脅沈慶京咬出民眾黨前主席柯文哲；台北地檢署前往醫院視察有無相關紀錄；檢方帶著書記官視察是否為應有行為。

民眾黨發言人吳怡萱表示，台北地檢署欲蓋彌彰，想要用一個謊言圓更多謊言，過去黨檢媒三位一體，所有跟案情無關的內容，通通在特定周刊被披露，企圖摧毀柯文哲的人設，麻煩北檢清楚面對三個提問，「這些提問是為人民而問，也是為了司法公正而問。」