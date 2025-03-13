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外交部恭賀友邦貝里斯總理連任 盼持續深化緊密合作關係

中央社／ 台北13日電

外交部今天表示，恭賀友邦貝里斯順利完成國會選舉，布里仙紐連任總理，駐貝里斯大使徐儷文已於第一時間表達政府誠摯賀忱，將在既有基礎上深化台貝緊密合作關係。

外交部下午發布新聞稿指出，友邦貝里斯於當地時間12日舉行國會大選，開票結果執政黨「人民聯合黨」（PUP）勝選，黨魁布里仙紐（John Briceño）將連任總理並組成新政府。駐貝里斯大使徐儷文已於選後第一時間向布里仙紐表達政府誠摯賀忱。

外交部表示，本次貝里斯國會大選過程和平順利，展現貝國政府及人民對於守護民主的堅定立場與信念。貝里斯政府在布里仙紐領導下，多次在國際場域為台發聲，政府將在既有基礎上延續與貝國政府高層友好情誼，持續深化台貝友好緊密的合作關係。

外交部提及，去年適逢台貝兩國建交35週年，布里仙紐於去年5月率團來台出席賴總統及蕭副總統就職典禮，外交部長林佳龍於10月底率團回訪貝里斯，並與外長馮賽卡（Francis Fonseca）共同發布建交35週年聯合聲明，重申兩國邦誼堅實篤睦。

外交部 貝里斯

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