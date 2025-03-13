聽新聞
0:00 / 0:00
外媒稱林佳龍召見谷立言來抱怨川普 外交部否認：不實捏造
華盛頓時報（Washington Times）報導，外交部長林佳龍本月2日召見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene），抱怨美國總統川普對中言論，並要求谷立言說明美國的對中政策；我外交部透過新聞稿澄清，稱報導為不實捏造。
華盛頓時報12日引述知情人士說法報導，林佳龍為了川普談到中國大陸國家主席習近平的言論，召見谷立言前來抱怨，此舉實屬空前。
報導指出，與會人士形容會議氣氛非常激烈，林佳龍針對美國多項政策與川普的說法，要求谷立言說明，包含川普在白宮表示，希望跟習近平維持良好關係，也邀請中國投資美國；川普拒絕承諾美國會不會在北京犯台時捍衛台灣；乃至川普上月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的砲火四射。
報導提到，與會人士包含國防部長顧立雄及一名台積電代表；而就在這場會議結束後一天，川普與台積電董事長魏哲家在白宮共同宣布，台積電加碼投資美國1000億美元。
外交部透過新聞稿表示，外交部與美國在台協會台北辦事處一向維持密切良好互動，並就深化台美合作緊密協調，林谷經常就推進台美關係交換意見，但絕無報導所稱偕其他部會及業者對谷立言抱怨的事情，相關報導內容的消息來源明顯是不實捏造。
外交部表示，谷立言近日接受媒體專訪明確傳達川普對台灣的堅定支持與承諾，及台美雙方協助彼此更加強大繁榮的正面訊息，林佳龍表達高度歡迎及肯定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言