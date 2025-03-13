外媒稱林佳龍召見谷立言來抱怨川普 外交部否認：不實捏造

華盛頓時報（Washington Times）報導，外交部長林佳龍本月2日召見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene），抱怨美國總統川普對中言論，並要求谷立言說明美國的對中政策；我外交部透過新聞稿澄清，稱報導為不實捏造。

華盛頓時報12日引述知情人士說法報導，林佳龍為了川普談到中國大陸國家主席習近平的言論，召見谷立言前來抱怨，此舉實屬空前。

報導指出，與會人士形容會議氣氛非常激烈，林佳龍針對美國多項政策與川普的說法，要求谷立言說明，包含川普在白宮表示，希望跟習近平維持良好關係，也邀請中國投資美國；川普拒絕承諾美國會不會在北京犯台時捍衛台灣；乃至川普上月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的砲火四射。

報導提到，與會人士包含國防部長顧立雄及一名台積電代表；而就在這場會議結束後一天，川普與台積電董事長魏哲家在白宮共同宣布，台積電加碼投資美國1000億美元。

外交部透過新聞稿表示，外交部與美國在台協會台北辦事處一向維持密切良好互動，並就深化台美合作緊密協調，林谷經常就推進台美關係交換意見，但絕無報導所稱偕其他部會及業者對谷立言抱怨的事情，相關報導內容的消息來源明顯是不實捏造。

外交部表示，谷立言近日接受媒體專訪明確傳達川普對台灣的堅定支持與承諾，及台美雙方協助彼此更加強大繁榮的正面訊息，林佳龍表達高度歡迎及肯定。