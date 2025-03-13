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台灣民主基金會攜手西敏寺團體 深化智慧國會合作

中央社／ 台北13日電

台灣民主基金會今天與西敏寺民主基金會簽署「智慧國會」合作聲明，西敏寺民主基金會董事漢姆斯表示，此聲明涵蓋安全、多元參與、人工智慧、回應民意和透明，匯聚各地國會資源探索使用科技工具，以深化民主。

台灣民主基金會下午與西敏寺民主基金會（Westminster Foundation for Democracy，WFD）下午舉辦「智慧國會」合作聲明簽署儀式，由台灣民主基金會執行長廖達琪和WFD執行長史密斯（AnthomySmith）代表簽署，台灣民主基金會董事長、立法院韓國瑜以及WFD董事漢姆斯（Duncan Hames）擔任見證人。

漢姆斯致詞時表示，WFD與台灣民主基金會同樣受到各自國會支持，是擁有相似願景的姊妹組織，希望通過合作，促進民主價值、實踐及推廣民主國家之間更廣泛的合作。

漢姆斯說明，今天簽署的聲明概述雙方對發展智慧國會的願景，涵蓋安全、多元參與、人工智慧、回應民意和透明。尤其是在這個科技快速進步的時代，旨在匯集來自世界各地國會的資源和知識，共同探索如何利用科技工具來幫助深化民主。

漢姆斯強調，期待與立法院、台灣民主基金會有更多交流與合作的機會。透過合作以互相學習經驗，繼續推廣民主價值和實踐。

韓國瑜則提到，台灣從地圖上來看非常小，但接觸到台灣內部的人事地物就會有不同感受，非常五彩繽紛、充滿生命鬥志。中華民國立法院是單一國會，113位立法委員中有47名為女性，高達41%，可說是世界級表現的國會，美國自由之家最新報告中，台灣獲得94分的前段班，民主已深入台灣2300萬人的DNA之中。

韓國瑜說明，目前台灣也是全球第22大經濟體，不光是台積電在國際發光發熱，在多個產業的供應鏈上也有許多隱形冠軍，這是台灣的生命力；台灣人經商勤奮務實，既想與世界做好朋友，也想一起賺錢。

民主基金會 立法院 韓國瑜

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