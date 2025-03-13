快訊

孤狼個性「4生肖」…朋友不多、討厭麻煩人、外表安靜內心很快樂

新股紅包誘人！這檔中籤報酬率8成 首日吸引11萬人搶抽

果粉出國旅遊免煩惱！AirPods搭載「即時翻譯」 iOS 19就能跨語言溝通

「亞亞在台灣」依親居留廢止 仍可申請來台團聚

中央社／ 台北13日電
陸配網紅「亞亞在台灣」自揭遭舉報被移民署約談。圖／取自抖音網頁
陸配網紅「亞亞在台灣」自揭遭舉報被移民署約談。圖／取自抖音網頁

劉姓女陸配透過社群媒體「亞亞在台灣」發表武統言論，移民署昨天完成依親居留許可廢止處分書，健保同步停用，出境方式仍未定，但她未來仍可依法申請，經審查核可後來台團聚。

另方面，外傳劉女假結婚來台，中國家人也來台生活。但據了解，劉女與台灣丈夫婚後依親來台，婚姻關係持續至今，2人育有3名幼童；劉女在中國大陸的父母曾來台探望，並無逾期在台居留；此外，劉女僅持有中國大陸護照。

移民署11日表示，劉女透過「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，經查依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」規定，以「有危害國家安全或社會安定之虞」廢止在台依親居留許可，且5年不許可再申請依親居留。

移民署昨天完成劉女依親居留許可廢止處分書，依全民健康保險法第9條規定，未具中華民國國籍或未在台設有戶籍，在台灣地區領有居留證明文件且在台居留滿6個月後，才符合參加全民健保資格。劉女因依親居留許可遭廢止，在台健保資格也於昨天同步取消。

另方面，雖然劉女已被廢止在台依親居留許可，但丈夫和子女仍在台生活。劉女離境後，未來仍可申請來台探望團聚親人。

依據移民署官網資料，陸配依法申請進入台灣地區團聚，主管機關經審查後得核給1個月內停留期間許可；通過面談後准予延期，期間為5個月。通過面談的陸配申請再次入境，經主管機關認為無婚姻異常之虞，且無依法不予許可之情形者，依規定核准停留期間為6個月。

據指出，劉女被以「有危害國家安全或社會安定之虞」為由，廢止依親居留許可，近年罕見；過去移民署也曾查出中部徐姓陸配依親對象身亡、工作不穩，經審查後認為有危害社會安定之虞，廢止長期居留許可。

健保 移民署 陸配

延伸閱讀

陸配亞亞何時可出境？移民署綜合研擬中

陸配網紅鼓吹武統被廢止居留 何時出境還須綜合考量

因應陸配「亞亞在台灣」談武統？賴清德下午1時開國安高層會議

陸配「亞亞」居留證被廢 綠委喊：不愛台灣就請你回去

相關新聞

柯志恩台上遞麥克風暗示交棒 感覺被吃豆腐？陳其邁這樣說

國民黨立委柯志恩昨天在臉書發出一張高雄市長陳其邁遞麥克風給她的照片，外界解讀暗示高雄市長「藍綠交棒」。陳其邁今被問有沒有...

時力促落實世代正義 籲朝野盡速推動青年基本法

立法院教育及文化委員會13日審查青年基本法草案，時代力量與公民團體今天表示，青年政策需完整納入國家發展規劃，包括設立青年...

鍾文智炒股判30年卻失聯 黃國昌：民進黨還有臉打詐？

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智，炒股被判30年5月定讞，但如今卻失聯。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，審理期...

被柯建銘說比翁曉玲還翁曉玲 劉書彬今就職：有自己特質

民眾黨前立委吳春城捲入壯世代爭議，宣布請辭不分區立委，由東吳大學政治學系副教授劉書彬遞補，今在大法官監誓下宣誓就職。至於...

什麼是馬祖菜能有定論？還是一種「想像的共同體」？

最近，馬祖菜又開始受到關注：君品酒店米其林三星餐廳頤宮攜手7家馬祖餐廳推客座宴席「食膳馬祖」，號稱「首度將馬祖美食帶入高端餐飲」。台大地理所博士生黃開洋出版《味道的航線》，從馬祖飲食追索福州飲食文化。但，什麼是「馬祖菜」？

獨立、統一是言論自由 邱垂正：鼓吹戰爭、武統逾越範疇

大陸配偶網紅「亞亞」日前遭檢舉影片鼓吹武統等言論，遭廢止居留許可。陸委會主委邱垂正今表示，獨立、統一等都是大家認為一般的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。