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遭爆曾承認監控網路言論 沈伯洋報案批又再造謠

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委沈伯洋近日捲入網路監控爭議，有網友爆料指稱，沈伯洋在擔任學術職務期間接受資策會訪談時，曾承認參與監控網路訊息的行為。沈伯洋表示，已採取法律行動，前往中正分局提告；經濟部、資策會至今則尚未對該份訪談報告的真實性回應。

爆料內容表示，這份資策會訪談報告內容顯示，當時尚未擔任立法委員的沈伯洋曾坦承參與監控網路言論的工作，對於Line或隱密性更高的Telegram進行言論過濾與帳號分類。

爆料內容也指出，沈伯洋承認與facebook官方有合作，具有CrowdTangle(舊版臉書輿論監測工具)的權限，甚至還會回收已刪除帳號作為分析材料。

此篇爆料迅速在網路論壇PTT上引發熱議，許多網友質疑，此類行為是否侵犯公民隱私權與言論自由，尤其引發各界關注的是，當事人現已身為立法委員，是否還有持續進行相關資料蒐集與研究。PTT網友有人質疑爆料時機與動機，認為可能帶有政治操作意圖；也有網友籲應回歸事實討論，並強調保障網路言論自由的重要性。

沈伯洋表示，他已採取法律行動，向中正一分局提告並在自身社群平台貼出報案單表示，他只是與國民黨總照傅崐萁多爭論了幾句，就被封為人渣，接下來就有這種來路不明的抹黑，這種低水準的造謠，就看會誰上車。

綠營人士表示，綜觀此爆料的核心爭議在於該份資策會訪談報告的真實性，但截至目前為止，此份報告的製作者資策會或是委託研究的機關經濟部，均未就該報告的存在與內容真偽與否做出任何公開回應，這使得公眾無法確認爭議的真實基礎，只能淪為網友各種臆測滿天飛的情況。

沈伯洋

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