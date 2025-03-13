聽新聞
0:00 / 0:00
進口蛋5千萬餘顆過期銷毀 監院彈劾農業部畜牧司前司長張經緯
監察院今天表示，政府專案進口雞蛋案，農業部畜牧司前司長張經緯涉有違失情事，彈劾審查會以12票成立、1票不成立，通過監委田秋堇、葉大華、蔡崇義委員所提彈劾案。
提案監委表示，政府進口雞蛋緊急調度專案，由於執行進口之財團法人中央畜產會並非監察院究責對象，監察院就農業部監管失責部分，已於去年8月完成調查報告及糾正案文。有關人員違失部分，因檢調正在偵辦中，將另案處理；至於其他相關人員違失責任，監察院將視檢調偵辦結果，另案處理。
監察院表示，張經緯職掌雞蛋緊急調度相關計畫執行情形，卻任由畜產會與尚未設立登記的公司進行雞蛋採購作業，且疏未掌握國內企業進口雞蛋的數量，導致政府專案進口雞蛋逾期數量累計達5000萬餘顆，耗費公帑，損害政府信譽，核有重大違失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言