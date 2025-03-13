進口蛋5千萬餘顆過期銷毀 監院彈劾農業部畜牧司前司長張經緯

監察院今天表示，政府專案進口雞蛋案，農業部畜牧司前司長張經緯涉有違失情事，彈劾審查會以12票成立、1票不成立，通過監委田秋堇、葉大華、蔡崇義委員所提彈劾案。

提案監委表示，政府進口雞蛋緊急調度專案，由於執行進口之財團法人中央畜產會並非監察院究責對象，監察院就農業部監管失責部分，已於去年8月完成調查報告及糾正案文。有關人員違失部分，因檢調正在偵辦中，將另案處理；至於其他相關人員違失責任，監察院將視檢調偵辦結果，另案處理。

監察院表示，張經緯職掌雞蛋緊急調度相關計畫執行情形，卻任由畜產會與尚未設立登記的公司進行雞蛋採購作業，且疏未掌握國內企業進口雞蛋的數量，導致政府專案進口雞蛋逾期數量累計達5000萬餘顆，耗費公帑，損害政府信譽，核有重大違失。