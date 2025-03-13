提升海洋科技 政院拍板國家海洋科技營運中心設置條例

國民黨區域立委面臨大罷免壓力，罷綠第一階段連署至今仍掛蛋，3月12日國民黨總理孫中山逝世百周年，黨主席朱立倫率黨公職到國父紀念館向孫中山銅像獻花致意時，民眾當場嗆聲要他下台，不滿「三次大選都輸」，讓朱尷尬快閃。 基層怒火燒向朱立倫，朱說，他必承擔任何不滿，但盼「怒氣和怨氣可以轉化為志氣」，一致對外。 黨內炸鍋，其來有自。除了成案比例藍綠懸殊，還有國民黨至今戰略不明，甚至未戰先內訌，根本無法「以罷制罷」，國民黨若無法守住現有立委席次，只怕要朱立倫下台的聲音會愈來愈多。

2025-03-13 14:58