提升海洋科技 政院拍板國家海洋科技營運中心設置條例
為完備我國全海域調查，強化船模試驗技術及海洋產業國際競爭力，行政院會今天拍板「國家海洋科技營運中心設置條例」草案，將函請立法院審議，盼提升我國海洋科技量能，支持海洋永續發展。
行政院長卓榮泰指出，基於國艦國造關鍵核心技術本土化，及海洋基礎調查需求，海委會籌備「國家船模實驗室」及「海洋基礎資料調查船」已陸續興建。為配合相關工程籌建，與未來運作維護的需求，因此規劃成立「行政法人國家海洋科技營運中心」，發揮船模實驗室及調查船隊建置效益。
海委會主委管碧玲說明，政府2022年啟動「國家實驗室多功能水槽建置計畫」，預計2027年完工。另為進行全海域調查、海洋資源探勘、氣候變遷調適等相關研究； 2023年啟動「海洋基礎資料調查船興建計畫」，其中100噸級與300噸級調查船已於2024年開工，預計2026年完工，4000噸級調查船則預計2029年完工。
此外，管碧玲提到，配合國際安全管理認證(ISM)作業需求，調查船船員需於施工期間進駐船廠，參與該船相關船務訓練，方能取得國際安全管理認證(ISM)。
海委會指出，船模實驗室及調查船所需人員係屬技術專業人力，為無縫接軌後續營運，成立行政法人確有其急迫性，以同步培訓所需的專業人才，包括航海、海洋科儀操作、調查採樣、船模實驗設計、船模製作、實驗設備校正、資料分析等，可兼顧運作效率及彈性，為海洋治理與國家安全作出重要貢獻。
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