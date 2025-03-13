政院提修法 保單強制執行豁免範圍曝光
近年保單遭強制解約件數走高，行政院會今天拍板「保險法」修正草案，明定若解約金未達3個月最低生活費1.2倍，不得作為扣押或強制執行的標的，健康險、傷害險契約也不得作為扣押或強制執行的標的。
先前最高法院民事裁定，執行法院得在必要時核發執行命令終止債務人為要保人的壽險契約，可命保險公司償付解約金，導致保單遭強制解約件數逐漸攀升。
金管會保險局副局長蔡火炎說明，雖然解約後能少量清償債務，債務人健康保障卻受影響。據統計，從2023年1月到2024年9月間，收到法院強制扣押件數達到92.8萬件，其中3成是壽險保單，7成是傷害險與健康險保單，當中約4.6萬件若真的被終止，將影響債務人的保險保障。
蔡火炎認為，基本保險保障維繫，攸關保護的生命權與健康權，也是支持社會韌性的一環。為此，本次修法明定豁免強制執行的保險契約類型，若保單解約金，未超過債務人最近一年衛福部與直轄市政府公告「每人每月最低生活費」1.2倍的3個月金額，不得作為扣押或強制執行標的。
舉例而言，今年度衛福部、直轄市政府公告「每人每月最低生活費」1.2倍的3個月金額，台北市為7萬3365元、新北市為6萬840元、台灣省為5萬5854元。
此次修法引入國外「介入權」制度，明定受破產宣告或經裁定開始清算程序時，對被保險人有保險利益者、要保人具名指定之受益人，以及其配偶、父母、子女或兄弟姊妹，在取得要保人及被保險人書面同意後，可代為支付解約金，並成為新要保人。
此外，健康保險契約及傷害保險契約，均不得作為扣押或強制執行的標的。為提升國內消費者投保權益，修正草案明定屬配合政府政策需要且經主管機關公告的保險，得透過保險經紀人向國外的保險業投保。
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