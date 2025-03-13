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環狀線地震受損遭監委糾正 雙北市府將聯手告中華工程

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
支承已完成銜接。圖／台北捷運工程局提供
支承已完成銜接。圖／台北捷運工程局提供

新北環狀線在去年0403花蓮地震中受損，監察委員通過調查報告及糾正，指台北市捷運工程局未盡督導及履約管理之責。捷運局今回應，出現問題的調坡板非主要構造物，也未列為查驗項目，局處落實品管作業等也有資料可查，為此雙北市府4月2日將向施工單位中華工程提告。

台北捷運局表示，身為環狀線第一階段施工主辦及監造單位，捷運局均依照契約及工程會相關規定，落實品管相關作業並有資料可查，此次災損為施工廠商未按圖施工所致，雙北市政府依法4月2日以民事訴訟向中華工程提告。

捷運局說明，環狀線受損是盤式支承上方的調坡板，未按照中華工程提出並經捷運局核定的施工圖施作，導致插銷上方留有贅餘空間，在地震作用力下，插銷向上跳躍進入該空間，導致抗剪功能失效，引致大梁產生錯位。

外界質疑，捷運局為何負責監造卻沒發現未按照施工圖施作？捷運局第一工程處說，調坡版主要為調整樑體與支承銜接的非主要構造物，所以由中華工程依照設計提供的參數挑選支承製造廠商設計，並經捷運局核定後於工廠製作，並於現地吊裝時已跟支承完成銜接，屬於隱蔽部分。

捷運局第一區工程處也說，有關查驗項目，經查閱國內相關高架橋工程與公共工程委員會鋼結構橋梁安裝計畫書安裝查驗重點，調坡板皆未列為查驗項目。

捷運局強調，後續於設計階段將指定複雜式的特殊路段橋梁結構，由細部設計廠商將設計成果書圖及計算書，送第三方專家或機構進行結構設計審查。另外，於施工規範增加重要施工階段的檢驗查核點，作為監造單位的查核依據。

施工圖未標示調坡板銑穿。圖／台北捷運工程局提供
施工圖未標示調坡板銑穿。圖／台北捷運工程局提供

北市府 台北捷運 環狀線

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