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整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

立委批衛福部2次長側翼、造謠 盼部長邱泰源「管好」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會今天邀請衛福部長邱泰源（中）備答詢。記者許正宏／攝影
立法院社福及衛環委員會今天邀請衛福部長邱泰源（中）備答詢。記者許正宏／攝影

醫院護理人員不足，導致病床關床，更讓急診壅塞，衛福部推出護理人力政策整備中長程計畫，計畫發放津貼給護理人員。立法委員羅智強批評，衛福部照護相關業務費一毛未刪，但衛福部政務次長呂建德卻在節目上直指，在野黨刪預算造成急診壅塞。衛福部長邱泰源回應，急診壅塞是長期問題。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳日前指出，行政院在護理人力政策整備中長程計畫中，今年已編列公務預算約66.85億元，其中「急診三班護病比」加發夜班獎勵，不分醫院層級，獎勵標準一致。

羅智強今日質詢表示，蔡司長在記者會已經指出預算到位就可以發放津貼，衛福部護理業務預算一毛未刪，僅有凍結550萬元，而護理業務從去年不到5億元，增加到近80億元。然而，呂建德卻說急診壅塞是因為編列好的夜班津貼，在立法院預算被砍、被刪、被凍結，造成謠言四起，甚至放話的來源還是政府。

羅智強向邱泰源喊話，「好好管管你們次長」，實在可惡至極。他也感謝邱泰源講出「急診壅塞是長久以來各種因素造成」，打臉次長說法。

另外，立法委員邱鎮軍則批評衛福部另一名政務次長林靜儀，根本是「側翼次長」，多次與醫護人員在網路上對嗆，直呼衛福部難道沒有其他人才擔任次長了嗎？

邱泰源回應，林靜儀次長很專業，她已經深切檢討發言不得體之處，行政院長卓榮泰也要求她謹言慎行，她在工作上更加努力，更是比自己強。邱振軍不滿表示，難道次長的工作是冊頁，比部長還會當網軍？他更呼籲邱泰源，不適任的次長不應該留下。

羅智強 衛福部 邱泰源

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