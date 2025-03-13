傅崑萁問「當阿嬤嗎」掀熱議 主計長陳淑姿來頭不簡單

立法院昨天審查財政收支劃分法修正案覆議，表決前，國民黨立院黨團總召傅崐萁質詢行政院主計總處主計長陳淑姿，過程中問她「你當母親了吧？」「當祖母了嗎？」此段質詢影片在網上掀起熱議，網友批性別歧視，台南市長黃偉哲力挺舊部署陳淑姿，砲轟傅崐萁不用心。

陳淑姿的專業表現也受到網友肯定，市府說，在擔任行政院主計長之前，陳淑姿任台南市政府主計處長、研考會主委，歷經前市長許添財、賴清德、李孟諺（代理市長）、以及黃偉哲，擔任主計處長期間長達十餘年，是台南市政府「大掌櫃」。

黃偉哲說，陳淑姿專業度不容質疑。也因其專業，被賴清德總統、行政院卓榮泰院長延攬為行政院主計總處的主計長。黃偉哲砲轟立委傅崐萁失格並表示，「陳淑姿一生奉獻給國家，現仍單身」，國會殿堂應就專業做討論，不該提及個人私事，問主計長「當母親了吧？當祖母了嗎？」可見問政不用心，應被聲討、撻伐。

事實上，賴清德當選總統後，時任台南市研考會主委陳淑姿內定出任行政院主計總處主計長，也成為台南市府入閣名單曝光第1人。陳淑姿從基層做起，是賴清德擔任台南市長的主計處長，台南縣市合併之初舉債上千億元，賴清德當時以償還債務及治水列為優先，陳淑姿不僅大幅減少債務，還從市府預算羅列出16億元治水預算，深受賴清德信任。

陳淑姿從2022年1月從台南市主計處長退休，2023年1月又被黃偉哲延攬為研考會主委，黃偉哲肯定「不只熟悉台南市業務，對於考核、列管和協助規畫市政的工作可以很快上手，陳的主計專業，可幫助市府重大建設「準確到位」。

連國民黨台南市議員蔡育輝都說，賴清德擔任台南市長時，台南市雖升格六都，但財政狀況不好，陳淑姿解決公共債務法上限的問題，讓賴清德有財源調度推動建設，施政滿意度高連任成功，陳淑姿配合度高且獲得賴清德信賴。