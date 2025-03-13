預算刪減幅達96.93% 人權會批嚴重戕害人權業務推動

國家人權委員會副主委王幼玲、國際特赦組織台灣分會理事長林仁惠、中華民國身心障礙聯盟理事長牛暄文上午一起出席國家人權委員會舉行的「預算刪減達 96.93%，衝擊不利處境群體權益」記者會，人權會今年度預算遭立法院刪減幅度達96.93%，「亞太地區國家人權機構論壇（Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions， APF）」11日於官網發布正式聲明，呼籲台灣應以合乎憲法架構與國際標準的方式，依據《巴黎原則》，確保人權會的財政獨立和持續運作。

APF的聲明由現任主席約旦國家人權中心主席薩瑪爾‧哈吉‧哈珊（Samar Haj Hassan）署名，對於台灣的國家人權委員會預算遭削減表達嚴重關切。聲明中指出，根據立法院通過的預算案估計，國家人權委員會的營運預算將減少至少90%，這些削減將直接影響人權會履行職責的能力，包括對於人權問題的研究、調查有關人權遭侵害及歧視的投訴，以及人權教育與宣傳。預算的刪減也不符《巴黎原則》關於提供充足資金，以維持其財政獨立性及穩定性的基本要求。呼籲立法院能恢復監察院國家人權委員會之預算，國家人權委員會114年度業務預算經立法院114年1月21日審議通過，由原編列1億1，825萬6千元，大幅刪減至362萬5千元，刪減幅度高達96.93%，已嚴重戕害人權業務之推動，致國家人權委員會無法依據國際人權公約、憲法及相關法律行使職權。 國際特赦組織台灣分會理事長林仁惠（左起）、國家人權委員會副主委王幼玲、中華民國身心障礙聯盟理事長牛暄文上午一起出席國家人權委員會舉行的「預算刪減達 96.93%，衝擊不利處境群體權益」記者會，呼籲台灣應以合乎憲法架構與國際標準的方式，依據《巴黎原則》，確保人權會的財政獨立和持續運作。記者蘇健忠／攝影