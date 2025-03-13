影／0403地震捷運環狀線受損 監察院糾正北市府

針對113年4月3日花蓮縣壽豐鄉發生芮氏規模7.2強烈地震，導致新北環狀線板新站至橋和站間及景平路段，連接鋼箱梁與橋墩之盤式支承發生損壞，造成11處鋼箱梁產生錯位、軌道變形，139項設施受損，以及板橋站至中和站之間無法營運，嚴重影響公共安全及大眾運輸需求。監察院今天舉行記者會，監委趙永清、葉宜津、監察院調查官毛昭綱上午一起出席。

監察委員趙永清、葉宜津今天表示，監院交通及採購委員會通過調查報告及糾正案，要求相關單位針對本案缺失進行檢討改善。指出本案有幾個大缺失，一、施工單位中華工程股份有限公司未按施工圖說施工，台北捷運局身為工程主辦機關，未盡施工督導及履約管理之責；二、案設計單位台灣世曦設計圖說有潛在風險，捷運局亦未發現；三、捷運局東區工程處未依工程會「公共工程施工品質管理作業要點」進行相關業務。