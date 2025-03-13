錯誤能源政策讓台灣慘虧還頻失言 國民黨轟郭智輝下台

經濟部長郭智輝日前因不當言論二度鞠躬道歉。國民黨今舉行記者會仍將砲口對準郭智輝，質疑民進黨死抱反核神主牌，忽略產業與經濟需求，最廢、最會躺平、最會擺爛的郭智輝還頻失言，重創台灣形象，應該下台負責。

國民黨發言人楊智伃指出，立法院質詢時，每個部會首長的照妖鏡馬上出現，本來都在哭窮，實情是幾乎各部會預算都漲了，比去年來得多；在議場被問到預算是多少卻完全答不出來的，就是郭智輝。經濟部預算今年漲了315億元，郭智輝被問到卻啞口無言，到底是不認真還是不負責？

台北市議員詹為元舉出郭智輝歷次失言紀錄，去年6月15日，郭說 「電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電。」今年1月24日，郭脫口美國總統川普只當一任「影響有限」；2月26日，美國將對台灣晶片課徵100%關稅，郭竟說「不一定不合理」；3月9日，郭節目上竟以「蒙古症」比喻台積電與英特爾合資。「郭智輝擔任經濟部長，沒有最廢，只有更廢。」

台北市議員鍾沛君表示，電價議題在台灣已快變成「月經題」，每個月都要討論一次。電價審議委員會已說「開源不如節流」；與其漲電價、拿撥補，不如檢討發電成本，不是本末倒置要求員工勒緊褲帶或降低維護品質。好像若不給台電漲電價，全民就會被情緒勒索。

鍾沛君說，幾個月前，郭智輝說要去菲律賓種電，當時引發一陣譁然，到現在還在幫雲豹能源當側翼，業配菲律賓買電很棒棒，如果大家同情這種貨色，誰來同情用肺發電的台中市民？誰來同情活在跳電恐懼之下，且還一直繳納稅金來填台電虧損的全國人民？

桃園市議員凌濤表示，郭智輝就是「唬爛界的大師、擺爛界的王者」，台電4000億元愈補愈大洞，電價卻年年在上漲。郭智輝說如果不撥補1000億元，電價要上漲；但事實是，就算過去每年已經撥補將近4000億，每年電價漲幅還是約8.5%到12.5%，根本是破網補不完、電價漲不停。

凌濤說，台電撥補來自人民納稅錢，漲電價又是人民的荷包；若需要補助這2000億元，應發給全民每戶2萬元，大家自己去繳電費，不要被政府再剝兩層皮。台電虧損已達到舉債上限，每次都用納稅錢撥補作為解決方案，根本是讓台電進入慢性疾病。

凌濤說，郭智輝曾喊2032年台灣國民年所得平均所得要超過以色列，也喊2028台灣的AI要變成全球前3名，要培養出20萬的AI人才，但具體作法完全沒有提出，這跟聯電創辦人曹興誠喊「30萬神射手、300萬黑熊大軍」的空話有何兩樣？