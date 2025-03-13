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勞團盼國假增加 提升勞退由雇主提撥

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
尊嚴勞動修法聯盟13日在大雨下，在行政院門口呼籲內閣儘速修法增加國定假日天數與提高雇主勞退提撥。台灣醒報
尊嚴勞動修法聯盟13日在大雨下，在行政院門口呼籲內閣儘速修法增加國定假日天數與提高雇主勞退提撥。台灣醒報

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「民進黨已有多位立委提案增加國定假日行政院應儘速跟上，修法增加國定假日！」尊嚴勞動修法聯盟13日在滂沱大雨下於行政院門口抗議。聯盟召集人洪秀龍強調，民進黨將全國880萬勞工的7天假剝奪8年，形同拿走全民4億天假日；另有勞團代表強調，勞退雇主提撥已經20年沒有提高，盼儘速研議提高。

工時長、假日太少

尊嚴勞動修法聯盟約50人13日冒雨前往行政院門口陳抗，呼籲行政院儘速提出「實質增加國定假日天數」與「提高勞退新制法定雇主提撥率」的具體草案。聯盟召集人洪秀龍指出，已經有6成民意支持增加國定假日，本屆也有多位立委提案增加天數，甚至民進黨內閣曾擔任立委的洪申翰、林靜怡等人都曾提案增加國定假日天數。

「立委已經紛紛提案，盼行政院趕快跟上！」洪秀龍指出，台灣工時全球第四、亞洲第二，增加國定假日是最有效的解方，但勞動部卻多次敷衍，表示「國定假日是內政部權責」，內政部也始終表示需要評估。勞團呼籲，國定假日天數及日期除了9月28日教師節與12月25日以外，建議增加連續假期，並減少事後補班的民怨。

提撥20年沒提高

聯盟舉例，如「恢復元旦隔日1月2日放假」、「增加春節農曆初四」放假等。另有勞團代表指出，2025年是《勞工退休金條例》實施20周年，但雇主提撥率「不低於6%」的條件，遠不及《勞基法》舊制退休水準，時任勞委會主委陳菊說「先求有、再求好」，但至今20年卻都沒有「求好」。

「軍公教退休新制已將國家提撥率增加到9.75%，勞退6%應儘速檢討！」尊嚴勞動修法聯盟因此呼籲，卓榮泰內閣應針對「實質增加國定假日天數」與「提高勞退新制法定雇主提撥率」提出具體修法草案，若行政院持續未拿出令人滿意的方案，勞團將研議4月展開絕食抗議行動。

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修法 國定假日 行政院

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