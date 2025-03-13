勞團盼國假增加 提升勞退由雇主提撥

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「民進黨已有多位立委提案增加國定假日，行政院應儘速跟上，修法增加國定假日！」尊嚴勞動修法聯盟13日在滂沱大雨下於行政院門口抗議。聯盟召集人洪秀龍強調，民進黨將全國880萬勞工的7天假剝奪8年，形同拿走全民4億天假日；另有勞團代表強調，勞退雇主提撥已經20年沒有提高，盼儘速研議提高。

工時長、假日太少

尊嚴勞動修法聯盟約50人13日冒雨前往行政院門口陳抗，呼籲行政院儘速提出「實質增加國定假日天數」與「提高勞退新制法定雇主提撥率」的具體草案。聯盟召集人洪秀龍指出，已經有6成民意支持增加國定假日，本屆也有多位立委提案增加天數，甚至民進黨內閣曾擔任立委的洪申翰、林靜怡等人都曾提案增加國定假日天數。

「立委已經紛紛提案，盼行政院趕快跟上！」洪秀龍指出，台灣工時全球第四、亞洲第二，增加國定假日是最有效的解方，但勞動部卻多次敷衍，表示「國定假日是內政部權責」，內政部也始終表示需要評估。勞團呼籲，國定假日天數及日期除了9月28日教師節與12月25日以外，建議增加連續假期，並減少事後補班的民怨。

提撥20年沒提高

聯盟舉例，如「恢復元旦隔日1月2日放假」、「增加春節農曆初四」放假等。另有勞團代表指出，2025年是《勞工退休金條例》實施20周年，但雇主提撥率「不低於6%」的條件，遠不及《勞基法》舊制退休水準，時任勞委會主委陳菊說「先求有、再求好」，但至今20年卻都沒有「求好」。

「軍公教退休新制已將國家提撥率增加到9.75%，勞退6%應儘速檢討！」尊嚴勞動修法聯盟因此呼籲，卓榮泰內閣應針對「實質增加國定假日天數」與「提高勞退新制法定雇主提撥率」提出具體修法草案，若行政院持續未拿出令人滿意的方案，勞團將研議4月展開絕食抗議行動。

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