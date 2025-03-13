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沈伯洋被指收AIT資助 謝龍介：賴清德豈容抓耙仔？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片

黑熊學院創辦人、民進黨現任立委沈伯洋被指，曾於2022年表示，美國在台協會（AIT）曾資助黑熊學院辦基礎營，沈也坦承此事。國民黨立委謝龍介公開表示，這在民進黨內就叫做「大支抓耙仔」，賴清德總統對抓耙仔深惡痛絕，不相信能容許，沈已無立場在國會講話。

沈伯洋被指曾收受美方資助。沈對此回應，當時為學者身分，做研究拿各國補助很正常，有時是以個人名義申請，有時以其創立的組織，他自己也拿過台北市府研究案，難不成就變前市長柯文哲側翼？

謝龍介說，滿清末年，很多中國人拿了洋人的錢，幫洋人做事，得到一些利益，最後滿清敗了，把台灣割讓給日本人，那些是買辦。後來日本人來了，台灣很多人收日本人的錢，提供情報，誰在講日本人壞話就去投報，那叫「抓耙仔」、「漢奸」、「台奸」。

謝龍介表示，國民黨來了，為了穩定台灣統治，給了黨外人士些錢，那叫「A143」、「A147」， 民進黨內部叫「大支抓耙仔」。他說，「清德兄，記得20多年前，我們在台南，最討厭這種抓耙仔，那就是出賣同志，出賣我們這群人。假如你的公司，有人跟其他公司拿了錢，把我們公司機密告訴他，公司還能生存嗎？還有競爭力嗎？我之前對年輕人不分黨派都支持，包括沈伯洋。」

謝龍介向沈伯洋喊話，「當我知道你拿美國那麼多千萬的時候，已經沒有立場在國會講話，你還擔任立法院外交及國防委員會召委，那我們怎麼採購，將來價格怎麼砍，怎麼爭取國家權益？」

謝龍介接著向賴清德表示，「清德兄，我不相信你能容許這種事情，以你的個性，以我對你的認知，尤其對抓耙仔深惡痛絕，你說他不是抓耙仔，我可以接受任何解釋，你們都不出來解釋，到底拿了多少錢，為什麼要排在不分區，為什麼汲汲營營，非排上來不可？」

謝龍介提到，他百思不得其解，「當我們在立法院衝撞時，有次在內政委員會，沈伯洋繞到後面來，4、5個民進黨立委上來保護他，說『龍介兄不要這樣』，這樣他會受傷。我就問其他委員，他是有病嗎？還是很脆弱？原來他是美國最需要保護的人，所以你們都在保護他。我對這事情一定不會原諒，除非說明清楚，這是大支抓耙仔。」

謝龍介總結，沈伯洋已經沒有立場對談政策、是非，這事情非同小可，沈捫心自問，對得起台灣嗎？

日本 沈伯洋 謝龍介

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