快訊

地牛翻身！13:09分台東規模5.7地震 最大震度4級

伊朗彩虹島驚現「血雨」！海水染成鮮紅 宛如聖經場景曝光

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

國民黨指能源政策錯誤 要求郭智輝下台負責

中央社／ 台北13日電

電價會前會將在近期舉行，各界關注電價是否調漲。國民黨發言人楊智伃今天表示，電價審議委員多意識到撥補台電不應是常態，應檢討能源政策結構。楊智伃呼籲民進黨政府思考改變能源政策，如果經濟部長郭智輝要繼續擺爛、當薪水小偷，就應該下台負責。

電價會前會將在近期舉行，台電推演3種劇本，最佳情境為立法院同意千億預算撥補即可不漲電價，但考量是否能順利撥補仍存在變數，折衷之下，台電內部規劃，若要讓今年不再擴大虧損，住宅、小商店等民生用電恐須全面調漲。

國民黨發言人楊智伃、國民黨台北市議員鍾沛君、詹為元，以及桃園市議員凌濤等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，質疑台灣當前面臨嚴重能源危機，郭智輝忽略專家呼籲與建議，還頻頻失言，重創台灣形象，應該下台負責。

凌濤表示，過去已經撥補台電將近新台幣4000億元，但每年電價漲幅還是約8.5%到12.5%，根本是破網補不完、電價漲不停。台電虧損已達舉債上限，民進黨政府每次都用納稅錢撥補作為解決的方案，根本是讓台電進入慢性疾病。

楊智伃指出，電價審議委員多意識到撥補不應該是常態，且應檢討能源政策結構，但質疑電價審議委員會的意見為被民進黨政府重視，政府有要檢討能源政策嗎，郭智輝是否還在耍廢。呼籲民進黨政府，趕快亡羊補牢，為台灣的能源、經貿、科技發展去思考能源政策的改變。

楊智伃表示，郭智輝如果無能、擺爛、耍廢，要繼續當薪水小偷的話，就應該下台負責。

詹為元指出，錯誤能源政策，讓台灣虧慘，2025年台電累計虧損高達4326億元；而根據統計，核能是最便宜的發電來源，政府卻捨而不用，導致台電成為中華民國國營事業的阿斗；面對錯誤政策的能源配比，希望民進黨政府與台電能趕緊回頭是岸。

鍾沛君表示，電價審議委員會已經說「開源不如節流」，這是因應電價漲價，發電成本提升最重要的核心。與其漲電價、拿撥補，不如檢討發電成本，現在好像不給台電漲電價，就會被情緒勒索；但核心就是開源不如節流，應重新檢視能源配比。

台電 能源政策 電價

延伸閱讀

【重磅快評】史詩級災難 民進黨從來不缺「新三寶」

蒙古症歧視言論引爭議 郭智輝二度為失言鞠躬道歉

經長郭智輝再為失言鞠躬致歉 強調政府與台積電有密切聯繫

郭智輝鞠躬致歉：造成唐氏症病友企業困擾表達最深歉意

相關新聞

傅崑萁問「當阿嬤嗎」掀熱議 主計長陳淑姿來頭不簡單

立法院昨天審查財政收支劃分法修正案覆議，表決前，國民黨立院黨團總召傅崐萁質詢行政院主計總處主計長陳淑姿，過程中問她「你當...

環狀線震損北市遭糾正 侯友宜：將提告中工求償

新北捷運環狀線震損案，監察院糾正台北市政府。新北市政府另將向施工單位中華工程求償，新北市長侯友宜今天指出，已委任律師團準...

還好有先打WBCQ 破解投球時鐘中華隊落後韓國

世界棒球經典賽資格賽落幕，中華隊雖然取得晉級正賽資格，但卻連續爆出證件分配及違規使用電子設備等爭議，中職會長蔡其昌表示，有錯就改，繃緊神經。但與其花腦筋挑戰大聯盟底線，投球時鐘帶給選手的困擾，恐怕才是備戰經典賽可以處理且更需要及早面對的問題。

檢察官遭質疑不當訊問沈慶京 引發立委爭辯

檢察官遭質疑在醫院訊問被告沈慶京未全程錄影錄音；立委羅智強今天質詢法務部長鄭銘謙有無此事，並詢問曾任檢察官的會議主席吳宗...

錯誤能源政策讓台灣慘虧還頻失言 國民黨轟郭智輝下台

經濟部長郭智輝日前因不當言論二度鞠躬道歉。國民黨今舉行記者會仍將砲口對準郭智輝，質疑民進黨死抱反核神主牌，忽略產業與經濟...

勞團盼國假增加 提升勞退由雇主提撥

「民進黨已有多位立委提案增加國定假日，行政院應儘速跟上，修法增加國定假日！」尊嚴勞動修法聯盟13日在滂沱大雨下於行政院門口抗議。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。