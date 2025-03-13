室內裝電動車充電樁有新進度 內政部允3至6月提修法

立法院內政委員會今邀內政部、經濟部、交通部、台電公司等專案報告「公寓大廈裝設電動車輛充電裝置之相關法令等認定」。內政部政務次長董建宏表示，主要目的是為確保人民生命財產安全，相關法規措施盼在三到六個月完成檢討與修正，另會再測試排煙等設備，今年會提相關草案。

董建宏表示，經與相關機關討論研析後，有5項課題需處理，分別是電動車及充電裝置設備安全、公寓大廈設置充電樁之程序、強化建築物安全設計、提升救災應變及整備量能，以及策進安全管理，分別涉及交通部、經濟部及內政部相關法令規定。

其中針對室內停車空間防火區畫設置及增設排煙之可行性，董建宏表示，內政部國土管理署正依建築研究所研究成果就「防火區畫」建議，檢討研議「建築技術規則」修正條文（草案）。另考量電動車起火時不易滅火及隨著燃燒時間延長，濃煙亦持續增長特性，建築研究所今年已積極將室內停車空間增設排煙並與滅火、通風換氣等設備，進行合併效益可行性深入評估，並將依研究成果強化建築與消防安全相關規範。

民進黨立委蘇巧慧質詢時，坦言接到許多民眾反映想使用電動車，但憂心充電不方便，盼了解內政部完成相關規範檢討與測試的期限。

董建宏表示，會努力去做，最主要目的就是確保人民生命財產安全，希望在三到六個月檢討相關規範，不過因為還有技術研議需要花時間討論，像是排煙設備需要測試等，預計在今年提出相關草案。

不過，國民黨立委洪孟楷質詢全台充電樁設置數量，表示想了解有無主管機關去調查數量，須思考充電樁設置之後，有沒有一個可以了解全台分布數量以及定期維護保養的機制，避免風險發生。

台電公司表示，根據統計六都到去年底以管委會來申請的數量有364件，已送件295件，其他非六都的縣市現在加起來一萬一千多件。

董建宏表示，目前會將相關防火區隔跟排煙等測試完，再會公布上網，會用專欄方式讓民眾更清楚，但因為社區裝設充電樁數量是向台電公司申請，會以台電較清楚數量，但接下來也會透過公寓大廈管理條例去修正相關規範，且針對充電樁後續維護，台電也會去做後續處理。