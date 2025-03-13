尊嚴勞動修法聯盟呼籲 實質增加國定假日天數

尊嚴勞動修法聯盟上午在行政院大門舉行記者會，呼籲行政院盡速提出「實質增加國定假日放假天數」及「提高勞退新制法定雇主提撥率」之政院版草案。

民進黨2016年修法刪除勞工7天國定假日，至今已逾8年，增加國定假日議題受全國關注已久，以全台受僱勞工約 800萬人計算，總計已累積讓全體台灣勞工損失總計4億4,800萬天之國定假日。而行政院卓榮泰院長現任團隊中多名重要官員，包含勞動部部長洪申翰、衛福部部長邱泰源及次長林靜儀、教育部次長張廖萬堅，甚至現任屏東縣長周春米、以及現任民進黨團幹事長吳思瑤委員，過去在任第10屆立法委員時期皆曾有提案或連署增加國定假日，現在已高升任職行政高層或民進黨核心成員，不應換位子就換了腦袋。 尊嚴勞動修法聯盟上午在 行政院大門舉行記者會，呼籲行政院盡速提出「實質增加國定假日放假天數」及「提高勞退新制法定雇主提撥率」之政院版草案。記者蘇健忠／攝影 尊嚴勞動修法聯盟上午在 行政院大門舉行記者會，呼籲行政院盡速提出「實質增加國定假日放假天數」及「提高勞退新制法定雇主提撥率」之政院版草案。記者蘇健忠／攝影 尊嚴勞動修法聯盟上午在 行政院大門舉行記者會，呼籲行政院盡速提出「實質增加國定假日放假天數」及「提高勞退新制法定雇主提撥率」之政院版草案。記者蘇健忠／攝影