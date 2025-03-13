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王義川在立法院司委會「插嘴」 吳宗憲：別把政論節目那套帶來

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照片

有媒體報導，指涉京華城案羈押中的威京集團總裁沈慶京戒護就醫，檢察官去醫院偵訊卻未全程錄音影，立委羅智強今在立法院司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙，立委王義川頻插嘴，召委吳宗憲制止王「你不要把上政論節目那一套帶來立法院」。

羅智強表示，有媒體報導檢察官林俊言在沈慶京就醫時，去醫院問沈，還加以恐嚇，且2小時的偵訊時間，只錄音影幾分鐘而已，以「會議詢問」名義請曾擔任檢察官的吳宗憲以經驗解惑。

王義川在羅智強登記發言的時間內，質疑羅不應該質詢個案，羅反譏王說「如果不懂會議規則可以去研究一下」，王義川仍一直打斷、干擾羅、吳互動說「可以問個案嗎？」、「可以問個案嗎？」，民進黨總召柯建銘也幫腔，建議吳主持議事要中立，應像法官一樣純「聽訟」就好。

吳宗憲見柯建銘也加入戰局，王義川還是重複「跳針」，於是對王說「你不要把上政論節目那一套帶來立委院啦！」吳說，立委要質詢的是官員，不是彼此質詢，還表示像柯建銘的發言從盤古開天講起，他也尊重。

吳宗憲表示，媒體報導沈慶京所指的事，應是開臨時偵查庭，臨時偵查庭大部分都無法全程錄音影。

鄭銘謙說，針對沈慶京開庭的媒體報導的說法，台北地檢署已提出澄清，沈接受檢察官訊問時有3名辯護人在場「北檢有回應了啊！」

民進黨不分區立委王義川。圖／聯合報資料照片
民進黨不分區立委王義川。圖／聯合報資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片

檢察官 沈慶京 王義川

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