吳志中：台灣不是烏克蘭 有台海屏障且牽動全球經濟

外交部政次吳志中接受日本時報專訪表示,台灣不是烏克蘭,除有台海屏障,政府正努力強化自身防禦能力;此外,台灣半導體產業舉足輕重,台海情勢也更牽動全球經濟。

外交部上午發布新聞稿指出,外交部政務次長吳志中5日接受日本英文媒體「日本時報」(The JapanTimes)專訪,該報於11日及12日以「台灣不是烏克蘭」(‘We are not Ukraine’ )及「台日關係升溫,台灣外交部次長盼與日本進行更高層「非正式」互動(Taiwan’s No. 2 diplomat seeks higher-level‘unofficial’ Japan meetings as ties grow)為題,在該媒體網路平台刊出兩篇報導。

吳志中在專訪中指出,台日價值、信念相近,雙方有緊密的歷史、文化和經貿聯繫,兩國人民往來頻繁,台灣旅客是日本觀光業重要來源,台灣在日本311震災時的熱忱援助,更展現了台日間的深厚情誼。樂見近年來雙方官員增加「非官方」形式的互動交流,例如官員受邀參加日本天皇生日慶典,賴總統也曾以副總統身分赴日弔唁前首相安倍晉三等。

吳志中強調,維持印太區域和平穩定的現狀,是日本關切的重要利益。日本海上自衛隊護衛艦於2月上旬首次單獨穿越台灣海峽,歡迎日本在印太區域展現魄力行動,扮演維持區域和平穩定的要角。日本持續增強國防能力以因應印太情勢變化,以及支持台日交流對話,對台灣至關重要,台灣期盼與日本建立更多高階官員的友好關係,深化兩國合作。

有關台美關係,吳志中強調,川普政府捍衛美國的亞太利益,與台灣守護國家利益,立場是一致的。台灣是美國重要的合作夥伴,近期台積電拓展在美國的半導體投資,台灣現已躍升為美國第7大貿易夥伴,顯見台美關係緊密相連。美國能確保台灣不被中國控制,對維持其在印太地區的利益具有重要性,台灣也將持續與美國深化在經貿、安全等各層面的合作,共同促進印太區域的繁榮穩定。

關於外界將烏克蘭與台灣作比較,吳志中強調,台灣不是烏克蘭,除了有台灣海峽屏障,使中國不易侵略外,政府正努力強化自身防禦能力,捍衛國家安全;此外,台灣半導體產業舉足輕重,台海情勢也更牽動全球經濟。

吳志中進一步表示,台灣將持續支持烏克蘭,如果世界接受俄羅斯入侵烏克蘭,那麼在北京決定對台灣採取同樣行動時,國際社會反對中國的力道可能會減弱。

吳志中最後指出,台灣除致力於維護印太區域的和平穩定,展現負責任態度外,也盡力避免挑釁,不使中國藉端升高區域緊張情勢。台灣盼與包括日本及其他理念相近國家深化交流,共同為區域和平穩定而努力。