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0403地震環捷運狀線受損 監察院糾正北市府

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
0403地震環捷運狀線受損，監察院糾正北市府。圖／聯合報系資料照片
0403地震環捷運狀線受損，監察院糾正北市府。圖／聯合報系資料照片

監察委員趙永清、葉宜津今天表示，去年0403地震，導致新北環狀線板新站至橋和站間及景平路段，連接鋼箱梁與橋墩之盤式支承發生損壞，嚴重影響公共安全及大眾運輸需求，監院交通及採購委員會通過調查報告及糾正案，要求相關單位針對本案缺失進行檢討改善。

趙永清表示，本案有幾個大缺失，一、施工單位中華工程股份有限公司未按施工圖說施工，台北捷運局身為工程主辦機關，未盡施工督導及履約管理之責；二、案設計單位台灣世曦設計圖說有潛在風險，捷運局亦未發現；三、捷運局東區工程處未依工程會「公共工程施工品質管理作業要點」進行相關業務。

趙永清指出，新北捷運環狀線嚴重災情，是因為施工單位中華工程未按圖施作，將調坡板銑穿，致插銷跳脫，新北捷運局應依契約求償，並依法追究其因未按圖施工致生公共危險之責。

趙永清說，台北捷運局東區工程處自辦監造，未依規定善盡監造責任，就隱蔽部分訂定檢驗停留點、監督施作、先行查驗並記錄存證；主辦機關捷運局亦未善盡施工督導及履約管理之責，與所屬第一區工程處共同落實第二級品管，導致發生重大災損，有重大違失，因此提案糾正。

台北捷運 捷運環狀線 新北捷運

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