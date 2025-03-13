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紐約台灣女力之夜 動盪時刻傳達正能量

中央社／ 紐約12日專電

駐紐約辦事處今天舉辦「台灣女力文化之夜」，響應聯合國第69屆婦女地位委員會的活動主題。前總統蔡英文透過錄影說明台灣在性平方面的卓越表現，棒球裁判劉柏君與鋼琴演奏家盧佳慧在活動中展現台灣女力參與國際的正能量。

「台灣女力文化之夜」暨「台灣女力展」以「柔韌領導」概念為主軸，前總統蔡英文透過預錄的「國家報告」，向來賓說明台灣過去30年持續推動性別平等，在各類性平指標均有亮眼表現，希望透過「台灣性平週」與國際社會公私部門夥伴，分享寶貴經驗。

蔡英文強調．台灣運用性別主流化策略工具，顯著增加女性公共參與及領導，證明台灣即使被主要國際組織排除，仍致力落實聯合國2030年永續發展目標。

友邦史瓦帝尼副總理札杜莉（Thulisile Dladla）感謝台灣多項合作計畫協助史瓦帝尼女權發展，兩國將繼續攜手為促進性平、人權、和平、繁榮與永續發展共同努力。美國前國務院全球婦女無任所大使柯里（Kelley Currie）肯定台灣性平領域成就，呼籲應透過國際社會與公私部門夥伴合作，進一步推動各領域的婦女權利。

無任所大使暨台灣首位女性棒球裁判劉柏君在演講後受訪表示，「雖然台灣面臨國際壓力，孤立和過去種種，會覺得在國際上我們很不自信，其實出國之後會發現，台灣在很多方面都蠻進步的，甚至包含性別部分」。

她說，「女性本來是剛開始起步的困難跟挑戰，後來反而是優勢，到國外之後很高興台灣性平成就是亞洲第一，世界第六。我們可以運用性別平等還有女力表現，讓其他國家知道台灣可以協助」。

白鷺鷥基金會董事長暨鋼琴演奏家盧佳慧在活動中與動畫跨界演出「向暘」及「蝴蝶蘭」2曲目。她表示，「第一首我們都知道在動盪不安時刻，戰爭未歇年代其實人心惶惶，想透過音樂美術無國界的力量，傳達『希望』的訊息。台灣其實也在非常緊張的時段，這時候只能靠音樂和藝術力量來安慰人心，希望能帶來正能量」。

史瓦帝尼 性別 蔡英文

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