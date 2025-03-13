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美議員再推代表處正名法案 趙怡翔：台灣民眾樂見

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
「台灣代表處法案」（Taiwan Representative OfficeAct）將要求美國國務卿就台灣駐美代表處更名一事展開協商。圖／聯合報系資料照片
「台灣代表處法案」（Taiwan Representative OfficeAct）將要求美國國務卿就台灣駐美代表處更名一事展開協商。圖／聯合報系資料照片

針對美國聯邦參議員本週提出法案要求將「台北經濟文化代表處」改為「台灣代表處」，台北市議員趙怡翔表示，此舉吻合美方長久以來使用台灣名稱的政策，且是台灣民眾樂見的。

「台灣代表處法案」（Taiwan Representative OfficeAct）將要求美國國務卿就台灣駐美代表處更名一事展開協商。

美國媒體「國家評論」（National Review）獨家報導指出，這項法案之前提出過兩次，但再度發起法案的聯邦參議員匡希恆（John Curtis）和默克利（JeffMerkley）這次信心十足，因為現任國務卿盧比歐（Marco Rubio）2023年擔任參議員時也曾提出參院版本法案，要求台灣駐美代表處更名，在國務院也推動更明確友台的政策方針。

「台灣代表處法案」一旦生效，所有美國政府文件、法律、地圖及紀錄中提到的「台北經濟文化代表處」，都將更新為台灣代表處。

匡希恆在聲明中表示，「美國不應容忍來自中國的壓力，損害台灣民眾」的利益。

前駐美代表處政治組組長趙怡翔告訴「國家評論」說，正名舉措除了與針對「中國打壓台灣國際空間行為」所發動的抵制行動不謀而合，也與美國長久以來使用台灣名稱的政策相符，包括1979年的「台灣關係法」。

趙怡翔說：「我認為這項法案會是台灣民眾所樂見的，我也認為，大家絕對希望這項法案所表達的觀點能獲行政當局納入考慮範圍。」

台灣代表處 美國 議員

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