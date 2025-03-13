又被爆涉槍擊案小混混？羅廷瑋：拜託不要肉搜我的家人

國民黨籍台中立委羅廷瑋連日被指控，繼耍官威事件羅否認，名嘴溫朗東昨又爆料，羅廷瑋繼兄曾搶劫台中一間電子遊藝場，質疑羅廷瑋是否涉案。羅廷瑋今在臉書發文回應說，「我沒辦法選擇自己的出生，但我很努力服務社會」，有事請針對他就好，拜託不要攻擊或是肉搜他的家人。

國民黨民代徐巧芯、羅智強、王鴻薇、馬文君、廖偉翔等人紛在羅廷瑋臉書留言，為羅加油，余巧芯說「你是你，他是他。你的努力我們都看得見，選民也看得見。記得我跟你說的嗎，要相信自己，相信選民！」

羅廷瑋遭議員江肇國爆料，因助理帶孩子就醫不滿醫院「服務不周」，就發文將官員、醫院副院長、醫師叫到辦公室的耍官威後。羅在立院開記者會否認，指遭抹黑。

溫朗東貼文指2013年4月26日晚上10時，楊姓嫌犯與兩名同夥持玩具彈珠槍與板手，搶劫台中一間電子遊藝場。楊姓嫌犯的犯案工具包括其繼父羅田弘的汽車及繼兄弟羅廷瑋的手機門號，而楊姓嫌犯因竊盜及強盜罪被判刑8年。

溫朗東質疑羅廷瑋，是否曾經提供手機給楊姓繼兄弟、犯下強盜犯行？案發前，是否知情不報？裝不知情？

羅廷瑋說，他的繼兄過去曾經有犯罪紀錄是事實，已經接受審判，並且服刑完畢，現在回歸社會，努力重拾工作。

羅廷瑋表示，他的父母是重組家庭，兩人再婚後搬離原本的家來到台中，他很平凡，沒有任何背景，父母努力賣麵將他跟姐姐養大，地方人都知道，所以，從參選里長一路到現在，沒有人會討論他的家世背景，甚至還曾經被批評「賣牛肉麵的」沒背景沒機會，但他的熱忱讓他始終專心致志為大家服務。

羅廷瑋表示，一家麵攤，代表的是基層家庭，不代表「我們就是混混」小時候，家裡搬遷到南區開店做生意，這裡有國立中興大學、台中高工等許多優秀的學校，是人文薈萃的文教區，絕不是什麼龍蛇雜處的環境。

羅廷瑋強調，他還承受得住側翼對他無理的謾罵，但要無限上綱到他的家鄉與對他的家人貼負面標籤。